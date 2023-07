La Paura dell'Amore, Un Romanzo di Stefano Diotallevi sulla Fragilità Umana

È in vendita nella libreria La Rinascita e nell’edicola di Borgo Solestà il libro di Stefano Diotallevi ‘La pelle sul cuscino, il resto chissà dove’ di Armando editore. Un romanzo sui generis che ha come protagonista un uomo comune, Pippo, carico e prigioniero di ingenue e ‘ferine’ consuetudini di vita, che costituiscono il leitmotiv, dall’inizio alla fine, di tutto il testo. Pippo rappresenta la solita tragedia dell’individuo che non si adegua, che non si rassegna, che pensa con la propria testa. L’altra protagonista è una bambina che diventa donna attraverso molteplici e diverse esperienze. Da tutto ciò scaturiscono non solo un confronto generazionale, ma soprattutto, una vasta disamina sull’amore, tratteggiato in molteplici e differenti aspetti, distribuiti nel tempo. La riflessione sull’amore è il filo conduttore, che guida il lettore nella storia, aiutandolo ad andare oltre il significato superficiale e a soffermarsi su temi delicati e fondamentali per l’esistenza di ognuno. Nel racconto i due protagonisti incarnano tutte le sfumature che intercorrono dall’amore al disamore, perché questi protagonisti non sono altro che i mille volti della vita. Da qui emerge l’eterna domanda: Che cosa è l’amore? Il bisogno di uscire da se stessi, l’estasi che tutti cerchiamo per redimerci dalla nostra fragilità? Stefano Diotallevi è ascolano, giornalista pubblicista, musicista e già autore del libro (H)eart (H)quakes -moti di terra e di cuore, pubblicato nel 2019 da Armando editore, è autore di testi per canzoni, scrive poesie ((Rughe di espressioni 2006) racconti e romanzi, attualmente lavora alla polizia provinciale di Ascoli.

m.g.l.