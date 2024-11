La paura in Russia. Manager sequestrato per 36 ore a Mosca. Arrestato un uzbeko

Il rapimento del manager sambenedettese Stefano Guidotti, 56 anni, avvenuto a Mosca il 28 giugno scorso, sarebbe stato organizzato in Italia, per opera di un cittadino uzbeko di 44 anni arrestato nella mattina di ieri dagli investigatori del servizio centrale operativo della polizia e del raggruppamento operativo speciale dei carabinieri di Bologna. Le indagini hanno condotto all’uomo, con passaporto russo, che vive in provincia di Ravenna e che avrebbe dato un appuntamento a Imola a un manager della Siad azienda che produce gas tecnico industriale, per la quale il Guidotti lavora, al fine di discutere il rilascio dell’ostaggio. Ieri il procuratore di Bologna Francesco Caleca ha reso noti i dettagli dell’operazione. "Abbiamo accertato che parte dell’attività criminosa si era sviluppata nell’imolese, dov’era stata avanzata la prima richiesta di riscatto dell’ostaggio – ha affermato il Procuratore – Alla misura cautelare siamo arrivati anche grazie alle perquisizioni e alle attività tecniche che l’hanno intercettato a Ravenna. Dopo il primo incontro ne era stato fissato un secondo che, però, non c’è mai stato perché le forze speciali russe hanno liberato l’ostaggio".

Stefano Guidotti era stato rapito e picchiato vicino alla sua abitazione, a Mosca, poi spinto all’interno di una Bmw di grossa cilindrata. Le forze speciali russe lo liberarono dopo 36 ore in un appartamento di Bryansk, nel microdistretto di Novostroikaverso non distante dal confine con l’Ucraina. Durante l’aggressione Stefano subì anche la frattura di una costola di cui porta ancora oggi i segni. Ad avvertire i genitori, Emidio e Luisa, che abitano in una villetta a San Benedetto, è stato Luca, il fratello di Stefano che risiede a Francavilla. Questo per evitare che padre e madre potessero preoccuparsi apprendendo gli sviluppi sulla vicenda tramite i mezzi di informazione. "Sapevamo che Stefano si trovava a Bologna e che era sotto la protezione delle forze dell’ordine – raccontano fonti familiari – ma nessuno di noi era al corrente di cosa stesse accadendo. Non ci ha mai raccontato nulla. Sappiamo che è ancora sotto choc e che porta con se i traumi del rapimento, ma presto dovrà tornare a Mosca e riprendere il suo lavoro". Stefano, originario di San Benedetto, da anni vive a Milano insieme alla moglie Anna Maria Tersa Silva e fa frequenti spostamenti tra il capoluogo lombardo e Mosca, dove dirige l’ufficio di rappresentanza della Siad che ha sede a Bergamo.

"Bisogna verificare bene i fatti – ha invece detto Pietro Chianese, che assiste il 44enne uzbeko –, devo ancora avere gli atti, ma non si tratta di un sequestro dove uno rapisce un altro per soldi, è in un contesto lavorativo da quanto ho capito. Bisogna capire come nasce. Il mio assistito non è un criminale che ha fatto un sequestro per soldi. Lui collaborava e faceva consulenze per la stessa azienda, probabilmente voleva essere pagato, da quanto ho intuito".

Marcello Iezzi