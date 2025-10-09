La piaga delle morti sul lavoro. Nei primi otto mesi del 2025 decessi aumentati dell’80%

Nei primi otto mesi del 2025, nelle Marche sono state presentate 11.028 denunce di infortunio sul lavoro, un dato in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2024 (-0,7%). Ma dietro questa apparente stabilità si nasconde una realtà drammatica: le morti sul lavoro sono passate da 10 a 18, con un aumento dell’80%. Dodici vittime hanno perso la vita durante l’attività lavorativa, sei in itinere. Tra le province, Ascoli registra 3 decessi, un numero elevato se rapportato alla dimensione territoriale e al numero complessivo di addetti. Nella provincia si contano anche 1.448 infortuni non mortali, in leggera crescita rispetto al 2024, segno che il rischio lavorativo resta diffuso e strutturale. Il territorio ascolano, insieme a Fermo (3 morti) e Pesaro Urbino (4), evidenzia una preoccupante concentrazione di eventi gravi. Le fasce d’età più colpite sono quelle tra i 50 e i 59 anni, ma cresce anche l’incidenza tra i lavoratori oltre i 60 anni (+11,3%), complice l’allungamento dell’età lavorativa. Ad Ascoli, dove il tessuto produttivo è composto da piccole e medie imprese manifatturiere e del settore costruzioni, i comparti più a rischio restano edilizia, industria alimentare e sanità, in linea con i trend regionali che mostrano aumenti rispettivamente del +10,7%, +15,4% e +22,5%. Sul fronte delle malattie professionali, le Marche registrano un lieve calo complessivo (-2,6%), ma ad Ascoli le denunce crescono del 14,7%, il dato peggiore della regione. Le patologie più diffuse restano quelle muscolo-scheletriche, seguite da disturbi del sistema nervoso e dell’orecchio, mentre calano i casi oncologici. Il 71% delle segnalazioni riguarda uomini e quasi il 90% lavoratori italiani. "La sicurezza non può essere una variabile economica — dichiara Guido Bianchini, past president Cocopro INAIL Ascoli —. Ogni incidente è una sconfitta collettiva. Occorrono investimenti veri, controlli efficaci e politiche mirate per i lavoratori più anziani. La prevenzione non si predica: si organizza e si misura. Chi rispetta le regole va premiato, chi le ignora deve restare fuori dagli appalti pubblici". I numeri di Ascoli raccontano una provincia laboriosa ma esposta. Dietro ogni statistica ci sono vite spezzate e famiglie segnate. Rendere la sicurezza un diritto esigibile e verificabile è oggi una priorità che non può più attendere.

p. erc.