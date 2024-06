La pianta donata da un residente vandalizzata nella notte a Colli

"Il cielo era così stellato, così luminoso che, guardandolo, non si poteva fare a meno di chiedersi come è possibile che sotto un cielo così possano vivere uomini senza pace". Così scriveva Dostoevskij e così pensano molte persone di Colli del Tronto, all’indomani dello sfregio messo a segno su una pianta. L’arbusto era stato donato da un residente ed era stato sistemato davanti alla chiesetta di Santa Cristina. Mercoledì vandali in azione lo hanno distrutto, si sono accaniti in maniera assurda e violenta facendone scempio. Il gesto ha mandato su tutte le furie il sindaco Andrea Cardilli. "Chiunque sia stato abbi il coraggio di presentarsi. Un gesto ignobile, che ha ferito un’ intera comunità. Ma noi non ci fermiamo". Prendersela con una pianta è un gesto assurdo, che denota la pochezza di spirito di alcune persone. Un gesto studiato nei minimi particolari, i vandali sono entrati in azione intorno alle 4.12 del mattino, di mercoledì, complice il buio, hanno coperto la telecamera di sorveglianza con una busta di plastica e poi sono passati all’azione, accanendosi sulla povera pianta inerme, distruggendola. Parole cariche di rabbia quelle espresse dal vice sindaco Doriana Carosi: "Parlo a te che questa notte alle 4.12 hai coperto la telecamera di sorveglianza con una busta di plastica e hai fatto un gesto che in piena campagna elettorale è ben oltre che tagliare una pianta. Sei uscito/a fuori da tutte le regole di confronto democratico. Hai espresso il tuo dissenso in maniera violenta e primitiva. Hai calpestato un bene comune a discapito di un‘intera collettività. Hai dato a chi è più fragile uno spunto di come si può reagire per rabbia e disapprovazione. Abbi almeno il coraggio di rivendicare il tuo gesto e di dire i tuoi perché". Sui social i cittadini di Colli si sono scatenati, un fiume in piena manifestando tutta la loro rabbia e il loro dissenso per un gesto deprecabile, idiota e inaccettabile. Il sindaco Cardilli non ha dubbi: "Siamo profondamente amareggiati per questo gesto, si tratta di un dispetto nei miei confronti. Questa persona è la vergogna del nostro paese".

Maria Grazia Lappa