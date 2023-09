La Piazzarola abbandonata Cumuli di rifiuti, muri crollati e cantieri lasciati a se stessi

Bellezze, purtroppo, in stato di avanzato decadimento. È preoccupante la situazione di alcuni degli angoli più belli della Piazzarola, uno degli scorci indubbiamente più storici e suggestivi della città nonché meta ogni anno di molti turisti sia nel periodo estivo che non. In molte delle caratteristiche stradine e vie del quartiere situato in pieno centro storico, oggi a farne da padroni sono mucchi di rifiuti lasciati per strada senza alcun senso civico e spesso non raccolti, pannelli di strutture contenitive danneggiati dalle piogge ma mai riparati, oltre ad interventi non effettuati su qualche muro storico franato e rattoppato con la caratteristica rete arancione da cantiere.

A lamentare la situazione che si protrae da troppo tempo, sono stati molti residenti della zona ormai stanchi di convivere nel quotidiano con un costante scenario di degrado. "Negli ultimi anni abbiamo segnalato a più riprese di intervenire perché non ci pare proprio sia questo il modo giusto di accogliere i visitatori che vengono ad ammirare i monumenti presenti in questa zona della città – commentano i cittadini –, ma oltre a questo sono sempre maggiori i disagi che siamo costretti ad affrontare noi che nel quotidiano ci viviamo. Anche la Municipale qui non si fa vedere quasi mai". Teoricamente quello della Piazzarola sarebbe uno dei nuclei residenziali di epoca romana meglio conservati nel corso dei secoli tra le cento torri. Peccato però per come allo stato attuale si presenta. Da piazza Roma percorrendo a piedi via Pretoriana, basta superare l’incrocio con viale delle Rimembranze per imbattersi nel primo enorme angolo lasciato al degrado con il cantiere allestito per mettere in sicurezza un muro presente all’angolo con via delle Maioliche che conduce il largo Ferrari. Qui mancano veri e propri pannelli che delimitano la zona recintata e davanti albergano costantemente sacchi di rifiuti che diventano facile preda di animali ormai soliti cibarsi con i rimasugli gettati. Continuando verso via Catone, dall’antico ciottolato, manca una piccola parte del muro venuto giù, ma tamponato con una rete. E ancora la chiesa di Sant’Angelo Magno e il chiostro: la cancellata è inaccessibile dopo i danni causati dal terremoto del 2016. Dentro la vegetazione si sta impadronendo degli splendidi spazi. Anarchia anche in via Piazzarola e via Barro, due strade a senso unico ma percorse a detta dei residenti in entrambi i sensi di marcia a volte anche a velocità sostenuta.

Massimiliano Mariotti