La Piazzarola lancia il giovane. Dimarti

Sorpresa alla Piazzarola. A due mesi dalla Quintana in notturna, in programma il 13 luglio, i biancorossi hanno deciso di affidare la lancia al giovane Davide Dimarti. Il cavaliere 19enne, di Offida, era arrivato lo scorso ottobre, insieme al 21enne serviglianese Mario Cavallari, dopo la separazione del sestiere con Nicholas Lionetti. Inizialmente, sembrava che Cavallari fosse il titolare, con Dimarti probabile vice. Invece, negli ultimi giorni la situazione è cambiata e, dopo le prove dello scorso weekend, il comitato della Piazzarola ha ritenuto giusto scegliere proprio l’offidano per la giostra di luglio. "Come scuderia e come sestiere siamo felicissimi di entrambi, questo intendo precisarlo – spiega il responsabile Alfredo Bartoli –. Stiamo parlando di due ragazzi eccezionali, entrambi bravi tecnicamente e volenterosi. Si sono impegnati tanto e li abbiamo valutati, passo dopo passo. Sono riusciti a prendere confidenza con la pista e con il moro, ma abbiamo ritenuto che Davide fosse più pronto, in questo momento, per correre la Quintana. Con i cavalli Piccola Greta e Matti Miller, della scuderia Isola Azzurra di Max Ferri, è andato benissimo ed è stato deciso di puntare su di lui. Per quanto riguarda Mario Cavallari, invece, tengo a ribadire che non si tratta affatto di una bocciatura, perché contiamo moltissimo su di lui. Abbiamo fatto la scelta, a ottobre, di puntare su due ragazzi interessanti e siamo convinti che si tratti della decisione migliore che potessimo prendere. Mario e Davide sono il nostro presente e il nostro futuro. Infine – conclude Bartoli – volevo complimentarmi con il consiglio degli anziani per aver promosso la scuola di cavalieri. Si tratta infatti di un progetto utile per i sestieri".

Matteo Porfiri