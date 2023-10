La Piazzarola saluta Lionetti: il favorito è Cavallari di Servigliano

La Piazzarola si separa da Nicholas Lionetti. L’ufficialità verrà data in settimana, ma è praticamente certo il divorzio tra i biancorossi e il cavaliere faentino, al quale nelle ultime ore è arrivata la raccomandata spedita dal comitato di sestiere in cui, di fatto, verrebbero spiegati i motivi che hanno portato all’interruzione definitiva del rapporto. Nel giro di pochi giorni, o al massimo una settimana, la Piazzarola comunicherà anche il nome del successore, al quale verrà affidata la lancia nel 2024. Favorito è il 21enne Mario Cavallari, di Servigliano, cui verrà affiancato il giovanissimo offidano Davide Dimarti. Sempre a breve, poi, anche Porta Tufilla scioglierà gli ultimi dubbi, dopo che il cavaliere Massimo Gubbini ha annunciato che non tornerà in pista il prossimo anno, a seguito del brutto infortunio rimediato lo scorso primo luglio quando cadde durante le prove di Foligno. I rossoneri dovrebbero puntare su uno tra il giovane Raul Spera e l’esperto (che però sarebbe debuttante assoluto alla Quintana di Ascoli) Alessandro Candelori. Nel frattempo, per Pierluigi Chicchini il 2023 resterà un anno da dimenticare. Dopo l’infortunio rimediato allo Squarcia il 23 giugno, in occasione delle prove ufficiali che hanno preceduto la giostra di luglio, e dopo essere stato ‘silurato’ dal sestiere di Sant’Emidio che lo ha definitivamente sostituito con Finestra, il 34enne è stato messo alla porta anche a Foligno. Il rione Croce Bianca, infatti, a sorpresa ha annunciato che Chicchini non vestirà più i colori del ‘Fedele’ il prossimo anno e il suo posto verrà preso da Lorenzo Savini, cavaliere di Porta Maggiore. Per il 22enne pescarese, dunque, che quest’anno ha esordito alla Quintana di Ascoli, comincerà una nuova avventura anche in terra umbra. A proposito di cavalieri, dopo il dominio di Luca Innocenzi, che ha vinto tutte e cinque le edizioni del premio introdotto nel 2017, quest’anno il riconoscimento come ‘Miglior cavaliere d’Italia’ dovrebbe andare all’ascolano Lorenzo Melosso. Matteo Porfiri