La Picena scalda i motori

Scalda i motori la ‘Picena non vedenti Carlo Malloni’ di Ascoli, che in vista degli impegni ufficiali previsti a gennaio con la coppa Italia di torball, e a seguire con il campionato di serie B, si è regalata la partecipazione ad un torneo internazionale in Germania, a Dortmund. La manifestazione ha visto la partecipazione di ben 9 squadre. Per l’Italia erano presenti la Picena, l’Alto Adige e l’Augusta (Sicilia). Per la Germania il Borussia Dortmund, tre compagini svizzere e due belghe. Il torneo, bello, avvincente e ben organizzato, si è svolto con la formula del tutti contro tutti, dalla quale è stata poi ricavata la classifica finale. Il trofeo se lo è aggiudicato l’Augusta. La Picena ha ben figurato, con due vittorie, con le quali ha evitato l’ultimo posto, arrivando a pari punti con i belgi del Vasland. Un bel banco di prova per i ragazzi allenati da Giovanni Palumbieri, che hanno vissuto tre giorni di sana competizione, di integrazione con compagini provenienti da altri paesi, ed anche di divertimento al di fuori del campo di gioco. Il giorno dopo il torneo, infatti, hanno approfittato per fare un giro nella città di Dortmund, andando anche a visitare il Signal Iduna Park.

Matteo Porfiri