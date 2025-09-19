"La pineta è diventata un parcheggio abusivo"

"Un parcheggio abusivo". E’ così che in molti definiscono la pineta Falcone e Borsellino, l’area che si affaccia sul lungomare di San Benedetto, che almeno in parte, secondo alcuni dei suoi fruitori sta perdendo la sua funzione di area verde. In molti denunciano come lo spazio, nato per offrire relax e attività all’aria aperta, stia diventando un parcheggio abusivo a cielo aperto. Una situazione che genera non poco malcontento tra i frequentatori, costretti a convivere con auto lasciate in sosta tra i vialetti e persino sotto gli alberi. Il problema si concentra soprattutto sul versante occidentale, quello che confina con il campo Merlini, conosciuto dai più come ’campo Europa’. Da quel lato, le vetture entrano senza ostacoli e vengono abbandonate per ore all’interno della pineta. Gli spazi destinati a chi vuole correre, passeggiare o semplicemente rilassarsi, finiscono così occupati da mezzi in sosta irregolare. I cittadini che utilizzano quotidianamente l’area raccontano una scena che si ripete da settimane. C’è chi va a correre e si trova davanti macchine parcheggiate tra gli alberi, chi porta i bambini a giocare e deve fare attenzione alla possibilità che qualche auto sbuchi nel vialetto che si trova all’estremità ovest del parco. "Cosa che non dovrebbe proprio esistere". Non mancano le voci indignate: "Non possiamo più goderci la pineta, sembra un autosalone".

Molti dei fruitori spiegano di aver già allertato le autorità competenti. "Abbiamo segnalato alla polizia locale quello che accade, ma il fenomeno continua", affermano alcuni di loro. La presenza costante di auto in sosta irregolare, infatti, dimostra che finora i controlli non sono stati sufficienti a scoraggiare chi trasforma lo spazio verde in un posteggio gratuito. La convivenza forzata tra chi pratica sport e chi utilizza la pineta come parcheggio alimenta tensioni quotidiane. Alcuni residenti parlano di una vera e propria emergenza, sottolineando che l’area era nata come spazio di tranquillità e socialità. Vederla invasa dai veicoli è percepito come un’offesa non solo al decoro, ma anche alla sicurezza di chi frequenta la zona. Ora l’attesa è per una risposta concreta delle istituzioni. I cittadini chiedono controlli più serrati, sanzioni e misure per impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati ad attraversare quel vialetto. Solo così la pineta potrà tornare ad essere ciò che dovrebbe: un polmone verde a disposizione della comunità, non un parcheggio abusivo a due passi dal mare come in molti la definiscono.

Emidio Lattanzi