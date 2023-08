La pioggia di ricordi "Carlé, sei una leggenda"

Sono stati tantissimi i personaggi italiani ed internazionali del mondo del calcio che hanno voluto rendere omaggio a Mister Carlo Mazzone. Particolarmente significativo il ricordo del manager del Manchester City Pep Guardiola, allenato da Sor Carletto a Brescia in Serie A dal 2001 al 2003. Il tecnico spagnolo, dopo la vittoria interna per 1-0 dei Citizens contro il Newcastle nella seconda giornata di Premier League, si è presentato in sala stampa con una maglietta con su stampata l’immagine della celebre corsa dell’allenatore romano sotto la curva dei tifosi dell’Atalanta in un acceso derby terminato 3-3 allo stadio Rigamonti di Brescia. "È un giorno triste, per me e per la mia famiglia. Quando sono arrivato in Italia, è stato come un padre per me – ha dichiarato Guardiola –. È stato una leggenda per il calcio italiano, ha avuto un grandissimo impatto su tutti, dai calciatori a presidenti. Mando un grandissimo abbraccio a tutta la sua famiglia: l’anno scorso degli amici mi avevano mandato questa maglietta e l’ho voluta indossare oggi".

Anche la premier Giorgia Meloni, ha fatto giungere le sue condoglianze personali alla famiglia attraverso una telefonata da parte del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti: "Era un uomo genuino e verace, custode dei valori più sani dello sport. Un grande allenatore, amato da tutti perché ha rappresentato un calcio vicino al popolo e ai suoi tifosi. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutti i suoi conoscenti. Ci mancherai Carletto". Allo stadio Olimpico di Roma prima della partita dei giallorossi contro la Salernitana sui maxischermi è stata esposta la scritta con una dichiarazione di Mazzone: "Non puoi dire di aver allenato, se non hai mai guidato i giallorossi. Quando mi nominate Roma, a me brillano gli occhi".

Anche i tifosi dell’Ascoli hanno esposto in città i loro striscioni per ricordare Carlo Mazzone: "Grazie mister per averci reso leggenda". All’esterno della tribuna dello stadio Del Duca, che porta proprio il nome di Mazzone, sono apparse scritte e sciarpe lasciate dai tifosi bianconeri. Anche al ‘lavatoio’ all’ingresso del quartiere di Borgo Solestà è stato esposto uno striscione in ricordo della corsa del ‘Magara’ al gol del 3-3 di Brescia-Atalanta. Gli Ultras 1898, hanno pubblicato un post sulla loro pagina Facebook: "Non è facile, anzi forse è impossibile, descrivere questo momento e quella che è davvero una grande e vera perdita non solo per il calcio italiano ma soprattutto per quello ascolano. Sor Carletto o ’Coccia pelata’ per dirla alla Rozzi – hanno scritto – è stato il primo artefice in campo della nostra gloriosa storia, lui piceno d’adozione ha rappresentato il focoso e genuino temperamento della nostra città. Sarà ora compito della società e di tutto il popolo bianconero raccogliere la sua eredità e tentare di continuare a scrivere pagine gloriose di storia". Chi tifa Ascoli porterà sempre Carlo Mazzone nel cuore. Ciao Mister

v. r.