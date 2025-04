La pioggia non rovina la festa. Spettacolo triathlon a Cupra

La pioggia, arrivata sul finire di gara, non è riuscita a rovinare la bella festa del Triathlon Olimpico Gold Adriatic Series ‘Citta di Cupra Marittima’ organizzato dalla Flipper Triathlon, in sinergia con il Comune. Gara valida come 3ª tappa del circuito Adriatic Series 2025, come prima tappa del prestigioso Circuito Triathlon della Federazione Italiana Triathlon e anche come Campionato Regionale di specialità. Trecento i partecipanti giunti da diverse regioni d’Italia, in particolare dal Trentino e dalla Puglia. In campo maschile ha vinto Stateff Delian Dimko, 31 anni del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, che è stato olimpionico a Tokyo, secondo Davide Catalano del Firenze Triathlon, terzo Andrea Balestrieri del Valdigne Triathlon, entrambi ventenni. Nella gara femminile ha vinto la favorita, Asia Mercatelli della 707 Triathlon, piazza d’onore all’atleta Hruskova Alzabeta del Minerva Roma, terza Claudia Paladini, una giovane del K3 Cremona. Una gara ben organizzata, macchiata dalla pioggia che ha sorpreso gran parte degli atleti nella parte finale in bici e durante la fase corsa a piedi. Molti atleti ed atlete sono arrivate a Cupra Marittima per prendere parte alla prima tappa del circuito della Federazione italiana Triathlon della Fitri e anche per il campionato regionale Uomini, vinto da Marco Ciamaglia della Dinamo Pesaro e Beatrice Boccalini della Flipper Triathlon.

La gara era anche la terza tappa del circuito Adriatic series con l’assegnazione dei pettorali d’oro per i più veloci assoluti della classifica generale che il 18 maggio saranno assegnati a Grottammare. Per il comune erano presenti il sindaco Alessio Piersimoni e i consiglieri Remo Lelli e Donatella Giudici. Alle donne donata all’arrivo una Gerbera rosa e per tutti gli atleti una bella medaglia.

Marcello Iezzi