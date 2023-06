La pioggia si mangia l’argine, alberi abbattuti e terra nel fiume

Le piogge intense delle settimane scorse e anche degli ultimi giorni hanno creato problemi lungo l’asta del torrente Tesino nel territorio di Grottammare, che devono essere monitorati e riparati prima possibile. Vi è stato un forte fenomeno erosivo degli argini in zona Bore Tesino, proprio nel punto in cui qualche anno fa era stata realizzata una massicciata con il riporto di grandi scogli che la corrente dell’acqua ha parzialmente sconvolto. Trattandosi di un punto a ridosso della strada che costeggia il corso d’acqua, si rende necessaria una riparazione urgente. Ma c’è di più, questa volta il fenomeno erosivo ha ingoiato un tratto di argine proprio in corrispondenza del Parco ciclistico "Daniela Calise", cosa che non era mai avvenuta negli ultimi decenni. I due punti sono stati subito rilevati dai tecnici del Comune che hanno inoltrato la segnalazione al Genio Civile, aggiungendo la questione della vegetazione cresciuta nell’alveo del torrente e che potrebbe rappresentare un pericolo serio. Ci sono anche alberi abbattuti, isolotti che si sono formati in mezzo al letto del Tesino. La preoccupazione è che la vegetazione trascinata della corrente possa ostruire le arcate del ponte sulla ferrovia, che sono piuttosto basse.