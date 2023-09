La piscina torna protagonista: attesi i fondi dalla regione

Ci sono risorse economiche a sufficienza per rifare la ‘terra di mezzo’ della piscina comunale? È un interrogativo che in questi giorni torna a farsi strada in minoranza, visto che nel frattempo il vertice comunale ha affidato ad un tecnico esterno l’incarico di redigere il progetto per la nuova vasca esterna. L’intervento all’interno della struttura, comunque, è altrettanto importante al fine di assicurare ai natanti le migliori condizioni possibili per fare sport. Viale De Gasperi, in tal senso, ha già stanziato 350mila euro per coibentare il soffitto e riqualificare il parquet. I lavori però non sono ancora partiti perché il comune è in attesa di sapere se riceverà ulteriori 100mila euro dalla regione: una somma che va necessariamente integrata per portare a termine l’opera. "Nel prossimo consiglio discuterò una nuova interrogazione in proposito – afferma Luciana Barlocci – perché a questo punto credo che San Benedetto abbia perso il treno regionale. Quei soldi, quasi sicuramente, non arriveranno: dunque mi chiedo e chiederò al sindaco e agli assessori come intenderanno realizzare l’intervento". A tal proposito, l’amministrazione comunale ha integrato dei documenti richiesti dalla regione ed è stata riammessa alla procedura del bando, ma la certezza che i soldi arrivino ancora non c’è: il vertice di Viale De Gasperi quindi è in procinto di scrivere a Palazzo Raffaello per capire a che punto sia l’iter di assegnazione delle risorse. "Altro punto fondamentale – prosegue Barlocci – sono le tempistiche: cosa aspettiamo a coibentare la struttura? Le forti piogge della stagione autunnale e invernale? Bisogna iniziare al più presto, per evitare possibili infiltrazioni che di certo non farebbero bene alla piscina".

In parallelo, prosegue l’iniziativa di restyling della vasca scoperta: alcune settimane fa gli uffici hanno incaricato un progettista di mettere nero su bianco un nuovo elaborato, che tenga conto delle prescrizioni inviate dal Coni a inizio anno. Prescrizioni che il comune deve rispettare, se vuole ottenere i 700mila euro provenienti dal fondo Pnrr ‘Sport e periferie 2023’. Va ricordato, infatti, che il comitato olimpico diede parere sfavorevole all’impianto sambenedettese facendo rilievi sulle unità di spogliatoio, i percorsi differenziati, i servizi igienici, i locali docce, i presidi di bonifica e le aree di primo soccorso. Per realizzare il nuovo elaborato saranno necessari più di 3 milioni: 2 di questi dovrebbero essere incamerati tramite l’accensione di un mutuo all’Istituto per il Credito Sportivo.

Giuseppe Di Marco