La più piccola vittima. Marisol aveva 18 mesi: per lei un orto e un parco

La morte di una bambina di diciotto mesi. Non può esistere niente di più orribile che possa rendere l’idea della tragicità del terremoto che, nove anni fa, il 24 agosto del 2016, seminò terrore, sangue e distruzione in tutto il centro Italia. Compreso il piccolo borgo di Arquata. Nella frazione di Pescara, la dolcissima Marisol Piermarini, di un anno e mezzo, stava trascorrendo le proprie giornate estive con la sua famiglia: papà Massimiliano e mamma Martina. Poi, quella terribile notte. Che spazzò via ogni sorriso, trasformando la gioia in dolore, le risate in pianti disperati. Impossibile dimenticare l’immagine di Massimiliano che, coperto di bende e su una sedia a rotelle, veniva consolato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre piangeva davanti al feretro bianco della figlia Marisol.

La piccola rimase sepolta per ore sotto le macerie ed è diventata il simbolo del sisma: la più giovane tra le oltre 300 vittime registrate tra Amatrice, Accumoli e Arquata. Il suo sorriso, però, continua a splendere nel cuore dei suoi genitori. I due, che all’epoca erano poco più che dei ragazzi, sono riusciti però a convivere con il dolore. Invece di abbattersi, con grande coraggio e dignità, si sono rialzati e hanno deciso di mettere al mondo altri due bambini: Paola, nata il primo settembre del 2017, quindi circa un anno dopo la scomparsa della piccola Marisol, e Niccolò, venuto alla luce appena due anni e mezzo fa. Rivivere quei momenti, però, per Massimiliano e Martina fa troppo male. Più volte, il papà della piccola ha raccontato al Carlino la sua esperienza, rivelando come nessuno avrebbe mai potuto aspettarsi che accadesse una cosa del genere. Non c’era stato nessun preavviso, nemmeno una scossa di avvertimento, nulla che ci lasciasse immaginare il disastro che stava per scatenarsi.

Ecco, tra i ricordi di Piermarini c’è soprattutto questo: il senso di impotenza di fronte a ciò che stava accadendo. Lui e la compagna rimasero sepolti sotto le macerie per oltre quattro ore. Di fianco a loro, però, non vedevano Marisol e non riuscivano neanche a percepire la sua presenza. E quella sensazione di averla persa divenne una drammatica realtà quando venne tirato fuori il corpo senza vita della piccola. Marisol era una bimba splendida, sempre sorridente, allegra e felice. Nel suo nome, nei giorni successivi al sisma, furono promosse parecchie iniziative. Ad esempio, anche grazie al sestiere della Piazzarola, venne lanciata una raccolta fondi per acquistare strumenti musicali da destinare ai ragazzi della scuola di Arquata. Poi, a Marisol è stato anche intitolato l’orto che quotidianamente viene curato dagli studenti della scuola di Borgo. Ad Ascoli, invece, le è stato dedicato il piccolo parco giochi che si trova dietro al Gioli, in viale de Gasperi.

