La pizzica e la tarantella invadono la piazza con ’Kursaal Dancing’

La danza popolare per il gran finale al ’Kursaal Dancing’. Domani sera, ore 21,30, sarà protagonista la scuola di danza ’Core Meu’, diretta da Alice Agnelli. Dal saltarello alla pizzica salentina, dalla tarantella alla tammurriata; un ricco omaggio al folklore nazionale, ideale per balli di gruppo e coreografie curate negli abiti di scena. Lo spettacolo sarà introdotto da Martina Gasparrini, che insieme con Paulina Pieprzka, Lea Calvaresi e Noemi Pazzaglia sono state protagoniste della tournée estiva dell’Artistic Picenum. La serata conclusiva sarà aperta dalla danzatrice Micole Mingarelli e sarà anche occasione per omaggiare tutti i maestri delle scuole che si sono esibite nella rassegna che ha visto ben 144 performer piceni in scena. Inoltre verrà premiato anche il miglior video realizzato durante la manifestazione, capace di ottenere il maggior numero di visualizzazioni social ed anche i miglior performers scelti tra i partecipanti dalla platea. Un modo, questo, di ringraziare il pubblico e promuovere un attento e sano utilizzo dei nuovi strumenti di condivisione nella comunicazione artistica social e live. Ingresso gratuito.