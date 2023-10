La Polisportiva ottiene buoni risultati con Flamini e Maurizi

Una fine settimana ricco di soddisfazione per la Polisportiva Servigliano, che porta a casa tanti successi. Alla 10 chilometri di Ancona, sotto una pioggia battente, la solita Michela Boniello conquista un grande 4° posto assoluto tra le donne e vince la categoria SF45. Nella categoria SF50, Paola Flamini con una gara eccellente, conquista il 2° posto. Al maschile, la tenacia di Simone Profili viene premiata e gli permette di conquistare un ottimo 4° posto nella categoria SM50. A Venezia, si è disputata una delle maratone più partecipate d’Italia. Mario Maurizi (nella foto) torna ad ottenere tempi di tutto rispetto nella gara regina, fermando il cronometro in 2h59’30“. Presente anche il neo tesserato Marco Vecchioni che ha concluso in 3h45’49“. A Pescara, alla mezza maratona d’Annunziana, si sono distinti Lorenzo Nardi, Francesco Ballatori e Giorgio Cruciani. Ad Appignano del Tronto, al ‘Trail de lu Lemano’, Jack Perugini continua a stupire, conquistando per la quinta gara consecutiva il 4° posto assoluto nel percorso corto e vincitore della propria categoria.

a. c.