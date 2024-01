La Polisportiva Servigliano festeggia 10 anni di attività

La Polisportiva Servigliano inizia il 2024 festeggiando in famiglia i 10 anni di attività, e gettando le basi di quelli che saranno gli eventi che caratterizzeranno la stagione, prima fra tutte ‘La Marcia dei Due Comuni’. La scorsa settimana il Direttivo della Polisportiva Servigliano, insieme ad alcuni dei suoi atleti accompagnati dalle famiglie, presente anche il sindaco Marco Rotoni, si è ritrovata presso il ristorante pizzeria ‘Oasi del Gusto’ di Piane di Falerone, per una cena dal clima molto familiare con l’intento di ringraziare gli atleti che con impegno e costanza portano avanti l’attività della compagine Giallonera. "Sono già trascorsi 10 anni – racconta Delio Raffaelli, presidente della Polisportiva –. Quando siamo partiti, non immaginavamo di raggiungere questi risultati, ma siamo felici di questo gruppo che è prima di tutto una grande famiglia e la cena di questa sera lo dimostra. L’incontro era prima di tutto un modo per festeggiare i nostri atleti per gli obbiettivi centrati nel 2023, e per ringraziali del loro impegno. Inoltre possiamo già annunciare che ci sarà un cambio di data per la 10° edizione della ‘Marcia dei Due Comuni’ che si correrà il 1 settembre". Durante la cena sono state proiettate sullo schermo le immagini delle edizioni precedenti della ‘Marcia dei Due Comuni’ che lega ormai con forza Servigliano e Belmonte Piceno, una gara che si è fermata un solo anno per effetto della pandemia, ma che raccoglie ogni anno centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Una realtà sportiva che oggi raccoglie circa 80 tesserati. "Non è un impegno semplice – racconta Michele Governatori, coordinatore del gruppo – ogni fine settimana i nostri colori sono presenti in almeno due gare nelle Marche e fuori regione, in alcuni appuntamenti abbiano valicato anche i confini continentali; poi nei mesi di luglio e agosto arriviamo anche a tre eventi a settimana. Tutto questo è merito degli atleti e dell’impegno che mettono in quello che fanno, a cui rivolgo un ringraziamento. Possono annunciare che ci saranno delle novità durante la stagione e in occasione della ‘Marcia dei Due Comuni’". Il sindaco Marco Rotoni, con grande entusiasmo ha ringraziato la Polisportiva per il lavoro che svolge anche in termini promozionali.

Alessio Carassai