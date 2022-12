"La politica dell’annuncio" Il Pd: città senza visione

Con il progetto legato al ‘Cantiere riformista’ il centro-sinistra cittadino si è detto pronto ad affrontare il 2023 e le prossime elezioni in modo unito e compatto. Se per l’amministrazione comunale l’anno si è chiuso in maniera decisamente positiva, non è dello stesso avviso il Partito Democratico che ha colto l’occasione per stilare un bilancio e fare una panoramica sulle varie situazioni critiche. "Cogliamo l’occasione per tracciare una linea dell’attività politica e istituzionale che il Pd svolge in città e fuori – commenta il segretario comunale Pd Angelo Procaccini –. Il nostro partito si sta preparando ad affrontare il congresso e valutare le proposte che ci arriveranno dalle scelte nazionali. Vogliamo ricordare tutto quello che non sta affatto andando per il verso giusto. È il momento che sindaco dia delle risposte concrete alla città. Abbiamo visto molte promesse disattese: ospedale, ferrovia sulla Salaria, discarica, Ascoli capitale della cultura, il ponte di San Filippo, la curva sud. Sono tanti gli annunci fatti ai quali hanno fatto seguito poche risposte concrete. La situazione inizia ad essere importante e grave se vogliamo pensare di rilanciare una città finita in ginocchio con terremoto pandemia. Al percorso avviato con il cantiere riformista partecipiamo molto volentieri. Siamo capofila e promotori di questa unità e crediamo che sia la proposta giusta per abbracciare tutte le persone e le forze che non si ritrovano in questa amministrazione".

Ad Ascoli manca ancora una visione del futuro secondo il pensiero di Anna Casini, consigliere regionale, che spiega: "Vedere la città così è un dolore, continua la politica dell’annuncio. La punta dell’iceberg è corso Trento e Trieste. Qui verrà messa una pietra tipica della Sicilia, anziché una tipica delle nostro territorio, e non si capisce perché non sono state studiate altre soluzioni. Altra opera dannosa sarà il ponte che collegherà Monticelli a via Piceno Aprutina. Non si aumenterà l’altezza del sottopasso ferroviario che resterà di 2,8 metri di altezza, continuando a creare ingorghi e disagi per il traffico. È un’opera senza senso e decontestualizzata. Non c’è una visione della città. Mancanza di cura del decoro urbano e non si sta effettuando neanche uno studio sul come affrontare questo discorso. Penso poi all’ospedale. Il nostro capoluogo non può restare fuori da certe decisioni". "Andiamo a chiudere un anno che doveva essere quello del cambiamento – aggiunge il segretario provinciale Francesco Ameli –. L’inizio della visione ad oggi ancora non c’è. Si va avanti per approssimazione. Invitiamo la città a prendere maggior consapevolezza di quello che sta accadendo. Siamo preoccupati per il Pnrr per quanto riguarda il piano della rigenerazione urbana".

Massimiliano Mariotti