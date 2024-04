La politica va all’attacco: "Altro che ponte sullo stretto"

"Più di aver denunciato Aspi in Procura perché non garantisce la sicurezza degli utenti in quel tratto di strada non so che altro potrei fare". Allarga le braccia Fabrizio Cesetti, ex presidente della Provincia di Fermo e strenuo difensore dei tanti pendolari e dei turisti che spesso si ritrovano nell’inferno di cantieri, code e incidenti: "Si pensa a usare 13 miliardi per il ponte sullo stretto, e si abbandonano territori come le Marche che lottano per restare competitivi. Così non si va avanti". Stessa linea il parlamentare Pd ed ex sindaco Augusto Curti: "Il 16 maggio c’è un sopralluogo con la commissione che cercheremo a questo punto di anticipare, vista l’ultima tragedia. È arrivato il momento di porre fine a una situazione ingestibile, ma per passare dalle parole ai fatti mancano i fondi, che non sono stati stanziati. Ma questo intervento non è più rinviabile". Di fondi avremmo parlato volentieri con il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini o con il suo vice Galeazzo Bignami, ma entrambi ieri non hanno rilasciato dichiarazioni sulla tragedia. In una breve nota però il viceministro al Mit Edoardo Rixi ha scritto che "bisogna rivedere con urgenza le regole sulle concessioni autostradali per dare risposte più rapide ai territori soffocati dai cantieri e che rischiano di non avere prospettive di miglioramento nel breve periodo".

Ha parlato invece il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro: "Oltre un anno fa tutti i sindaci interessati hanno dato l’ok alla Regione per l’allargamento in sede della terza corsia con un arretramento (di un paio di km) in alcuni tratti. Tutti i sindaci coinvolti concordi, cosa non facile da immaginare per un tema così delicato: ora mi chiedo... perché la società autostrade non ha ancora previsto questo di investimento nel proprio piano di sviluppo? Il tempo passa e l’insostenibilità aumenta per questo territorio. E pensare che venti anni fa abbiamo detto no alla terza corsia fino a Pedaso". Per il Pd c’è anche il commento di Alessia Morani: "Una ‘tragedia annunciata’. I lavori di adeguamento, infatti, vanno avanti ormai da quattro anni, con evidenti impatti sulla viabilità e sulla sicurezza. Sarebbe meglio che il ministro Salvini, sempre pronto a tagliare nastri, si occupasse di questo tratto di autostrada". E sempre con Salvini se la prende anche Giorgio Fede, componente della commissione Infrastrutture alla Camera: "Indigna, di fronte all’ennesimo tragico incidente mortale in A14, vedere il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, pensare al suo giocattolo nuovo, ovvero il ponte sullo stretto e non ai tanti punti critici della viabilità Italiana, tra cui il tratto Adriatico". La chiosa di Giulio Sottanelli di Azione: "L’A14 nell’immobilismo del Mit si conferma una delle arterie più pericolose d’Italia".

ele. gr.