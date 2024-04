La polizia festeggia 172 anni: "La prevenzione al primo posto per stare vicino ai cittadini"

Anche le donne e gli uomini della Questura di Ascoli e del Commissariato di San Benedetto hanno festeggiato ieri il 172esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. Preceduta dalla deposizione di una corona davanti alla lapide dei Caduti, la cerimonia ha avuto luogo al teatro Ventidio Basso, presenti, tra gli altri, l’arcivescovo Piero Coccia, il prefetto Sante Copponi, il procuratore della Repubblica Umberto Monti, i vertici di tutte le forze di polizia, le associazioni, i rappresentanti dei comuni e diverse scolaresche. A fare gli onori di casa il questore Giuseppe Simonelli che ha ricordato l’attività svolta negli ultimi dodici mesi. In ambito provinciale, dall’1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 sono stati effettuati 61.043 controlli personali, 26.093 su autovetture, con un sensibile aumento rispetto al precedente anno; 111 gli arresti, con un incremento rispetto al periodo 2022-2023 del 29%. Nello stesso lasso temporale il numero dei reati consumati è lievemente diminuito. Grazie all’impulso degli uffici investigativi sono state emanate diverse misure di prevenzione: 61 fogli di via obbligatori, 52 Dacur (raddoppiati rispetto all’anno precedente), 43 Daspo, 18 avvisi orali e 19 ammonimenti. Si è ottenuto inoltre un notevole incremento nel rilascio dei passaporti. Sono stati rilasciati infatti 11.855 documenti con un incremento di oltre il 54%. Tre le linee sulle quali Simonelli ha impostato il lavoro nell’ultimo anno: prevenzione, formazione e sviluppo del ruolo sociale.

"La prevenzione è il campo d’azione principale dell’attività di pubblica sicurezza e per questo abbiamo notevolmente implementato i servizi di controllo del territorio che hanno impedito il verificarsi di determinati eventi negativi" ha spiegato. "In conformità col nostro motto ‘esserci sempre’, penso di aver agito in adesione al modello della polizia come corpo attento alle esigenze che provengono dalla società civile e non come ‘polizia del re’" ha detto ancora il questore di Ascoli. "L’attività di polizia comporta un delicato equilibrio fra diritto e potere, fra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e i diritti dei cittadini".

Peppe Ercoli