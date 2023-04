La polizia festeggia il 171esimo compleanno Nel Piceno quasi sette arresti al mese

"La nostra sfida per il futuro sarà quella di concentrare la nostra attività nei luoghi e negli orari in cui maggiormente eventi che turbano l’ordine e la sicurezza pubblica". Parole pronunciate ieri mattina dal questore di Ascoli Massimo Modeo al teatro Ventidio Basso dove si è svolta la cerimonia per il 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. In precedenza, alle ore 8.30 il prefetto Carlo De Rogatis e il questore Modeo hanno deposto una corona presso il monumento ai caduti presente presso la Questura. Una giornata volta a sugellare l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. "Dobbiamo sempre più lavorare con la mentalità di chi fa impresa, consci che gestiamo risorse umane non infinite" ha detto il questore Modeo riassumendo l’attività svolta negli ultimi 12 mesi, per la quale ha ringraziato uomini e donne della Polizia e il personale amministrativo in servizio in Questura.

Gli autori di reati individuati negli ultimi 12 mesi sono stati 538 di cui 79 in stato di arresto. "L’identificazione delle persone sta alla base della prevenzione e in questo senso posso dire che abbiamo controllato 52.285, oltre 23.654 veicoli." ha aggiunto Modeo. L’ufficio immigrazione ha rilasciato 4.282 titoli di soggiorno, mentre c’è fiducia che presto le difficoltà per il rinnovo dei passaporti, comune a tutta Italia, possa essere superata. "Abbiamo soddisfatto tutte le 9.860 richieste e, prenotando on line, l’attesa per ottenere il passaporto ora è di poche settimane; se il trend verrà confermato, a breve supereremo la fase critica" ha assicurato il questore di Ascoli. Sempre troppe le licenze di caccia in circolazione, ben 1.086 fra rinnovi di porto d’arma e nuovi rilasci. Sul fronte della prevenzione sono stati emessi 68 fogli di via obbligatori, 19 avvisi orali, 54 Daspo, col divieto di assistere a manifestazioni sportive; 6 gli ammonimenti per atti persecutori e 4 le proposte di sorveglianza speciale trasmesse alla Procura. "Con cautela e secondo il principio di proporzionalità abbiamo adottato 3 Dacur, il divieto di accesso a determinate zone urbane; 80 i servizi con controlli amministrativi a 187 locali fra Ascoli e San Benedetto in contrasto alla movida molesta. Affronteremo con rinnovato impegno il futuro con particolare attenzione alle truffe di cui sono vittime gli anziani, implementando attività di prevenzione e repressione" ha concluso Modeo.

Peppe Ercoli