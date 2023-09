La polizia festeggia. San Michele Arcangelo

È stata celebrata ieri dal vescovo Gianpiero Palmieri nel duomo di Sant’Emidio la messa in occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Hanno partecipato il prefetto Carlo De Rogatis, il questore Giuseppe Simonelli, il vice sindaco di Ascoli Gianni Silvestri, il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, il sen. Roberto Cataldi , il comandante del 235° Reggimento Marcello Di Mauro, il comandante provinciale dei carabinieri Domenico Barone, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Francesca Romallo, il comandante della Capitaneria di porto Alessandra Di Maglio, il comandante del gruppo Carabinieri Forestali Giovanni Luzi, il comandante della Guardia di Finanza Gianfranco Lucignano il comandante della Polizia Municipale di Ascoli Patrizia Celani, il presidente dell’Ordine degli avvocati Paolo Travaglini il comandante Polizia Provinciale Eugenio Vendrame, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Daniele Centi, i familiari delle vittime del dovere, i rappresentati delle associazioni Anps, Assoarma, Anpi, Ass. Carabinieri, Ass. Marinai, Nastro Azzurro oltre a personale della Polizia in servizio ed in quiescenza e dell’amministrazione civile dell’Interno, con le rispettive famiglie.