La polizia locale di Cupra pronta a trasferirsi nei nuovi uffici

Oggi e domani gli uffici della polizia locale di Cupra Marittima saranno chiusi al pubblico per trasferimento nei nuovi locali, al piano terra del palazzo municipale, antisismico e quindi idoneo per l’attivazione del Coc (Centro operativo comunale) in caso di calamità. E’ questo l’ultimo trasferimento, almeno così auspica il sindaco Alessio Piersimoni, per la polizia locale, costretta diverse volte a migrare per ragioni di varia natura. Negli ultimi tempi, dai piani superiori del Palazzo comunale, gli uffici erano stati spostati al piano terra, sotto i portici di piazza della Libertà. In seguito, per consentire i lavori di ristrutturazione dello storico edificio, sono stati spostati nei locali al piano terra dell’edificio scolastico. Ora, come da progetto, la polizia locale andrà nei locali previsti, accanto alla reception nella nuova ala. Intanto il comandante Cristian Lupidi sta preparando le valige per partire alla volta di Jesi, dove andrà a dirigere la polizia locale di quella città, dopo aver vinto il concorso di dirigente. Per la sua sostituzione il Comune sta predisponendo l’apertura di una mobilità in base alla quale gli agenti di polizia locale che hanno i titoli richiesti possono fare domanda di trasferimento a Cupa. Una Commissione predisporrà la graduatoria per l’assunzione del nuovo comandante.