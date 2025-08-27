La polizia ritrova il motorino che era stato rubato

Un motorino rubato a Grottammare è stato rintracciato e recuperato dal personale della polizia a Porto San Giorgio. La pattuglia della polizia giovedì sera ha notato uno scooter in sella al quale viaggiavano un uomo e una donna, che procedeva a velocità sostenuta nel quartiere Borgo Andrea Costa. I poliziotti hanno eseguito un breve inseguimento, fino al corso Garibaldi ed hanno scoperto che si trattava di un mezzo rubato. In sella si trovavano due 45enni originari della provincia di Foggia, ma residenti nell’ascolano. Non è tutto, poiché durante il controllo è emerso che l’uomo non aveva la patente, poiché revocata nel gennaio scorso dalla motorizzazione civile di Ascoli; che aveva precedenti per guida senza patente, guida in stato d’ebbrezza e stupefacenti e che era stato accusato di reati contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale. La coppia è stata accompagnata in Questura, foto segnalata e denunciata. L’uomo è stato inoltre sanzionato nuovamente per la guida senza patente. Il proprietario del mezzo, informato del rinvenimento, ha raggiunto poco dopo il luogo del controllo. Oltre allo scooter, ha potuto recuperare anche le chiavi di casa, dell’auto e alcuni effetti personali.