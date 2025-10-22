La preside: "Tra gli studenti noto eccessiva elettricità"

La dirigente scolastica Cinzia Pettinelli non ci sta e respinge al mittente le accuse di assenza di negoziazione in questa vicenda della ricreazione in aula per i ragazzi dell’‘Orsini’.

Preside Pettinelli, non c’è proprio margine di trattativa?

"Assolutamente sì. Lunedì mattina ho spiegato al rappresentante d’Istituto Michelangelo Galeati, che attualmente è il mio referente, la valenza della circolare emessa che non è nata così all’improvviso, ma è una decisione presa dopo una serie di avvenimenti che non possono più essere tollerati. Ho chiesto un confronto anche tra i rappresentanti di classe prima che decidessero di scioperare, ma non sono stata ascoltata. Si tratta comunque di una settimana in cui i ragazzi faranno ricreazione in aula, poi con il Consiglio d’Istituto valuteremo soluzioni diverse. Penso sia una cosa sopportabile".

Tutto nasce dal sovraffollamento durante la ricreazione?

"Abbiamo 879 studenti che in quei dieci minuti della prima ricreazione, perché ne abbiamo un’altra anche alle ore 12 quando però alcune classi terminano le lezioni, si riversano nei corridoi trascurando anche il divieto di passare da un piano all’altro. Non voglio parlare degli atti di vandalismo, delle porte rotte, degli escrementi sulle pareti dei bagni o di chi entra in bagno a fumare e non fa entrare nessun altro. Parlo di una eccessiva ‘elettricità’ che noto nei ragazzi già dallo scorso anno con spinte, corse nei corridoi e un pericoloso sovraffollamento che impedisce agli insegnanti il controllo perché anche nella ricreazione è comunque prevista la vigilanza. L’episodio dell’armadietto fatto cadere a terra sabato è stato la goccia che mi ha convinta ad emettere il provvedimento".

Ha qualche idea alternativa che proporrà al Consiglio?

"Voglio sentire tutti, anche i genitori. Credo che stilare un nuovo regolamento scolastico debba comportare la condivisione di tutti. La mia idea è di creare una turnazione tra chi esce all’aperto, chi nei corridoi e chi rimane in classe, ma la valuteremo insieme".

I ragazzi lamentano anche le limitazioni nelle Assemblee d’Istituto.

"Non si può solo giocare a calcetto o fare tornei scolastici durante le assemblee. Magari si possono alternare con incontri e dibattiti, certo non tutti e 879 insieme, sicuramente dividendo i ragazzi del Biennio con quelli del Triennio, anche perché non abbiamo uno spazio per ospitare tutti, ma possiamo suddividerli tra la palestra, l’aula magna e i campi all’aperto. Non mi pare che siano restrizioni".

Valerio Rosa