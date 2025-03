"La prevenzione è l’arma più potente a nostra disposizione". Gli studenti incontrano Sfrappini

Sensibilizzare i più giovani sulle malattie neoplastiche. E’ l’obiettivo dell’incontro con gli studenti del Liceo Linguistico ’Augusto Capriotti’ di San Benedetto che si è svolto il 5 marzo. Il dottor Mario Sfrappini, referente del Progetto Martina per il Lions Club locale, ha affrontato il tema dei corretti stili di vita, evidenziando come scelte consapevoli possano ridurre il rischio di sviluppare patologie oncologiche. L’evento è iniziato con il saluto dell’avvocato Gianni Massimo Balloni, Presidente del Lions Club di San Benedetto, che ha ribadito l’importanza dell’informazione e della ricerca. "I dati sulla diffusione del cancro – ha affermato – impongono un’attenzione particolare. La prevenzione è al momento l’arma più potente a nostra disposizione". Durante l’incontro, il dottor Sfrappini ha illustrato ai ragazzi le linee guida per un’alimentazione equilibrata, l’importanza dell’attività fisica e le tecniche di diagnosi precoce attraverso auto-osservazioni semplici ma efficaci. Notevole è stato l’interesse degli studenti.