La prima assise di Travaglini

Macchina comunale subito a lavoro nel comune di Grottammare. Il neo presidente del Consiglio comunale, Luigi Travaglini, ha convocato il civico consesso per martedì 13 giugno alle ore 18,00 con 7 punti all’ordine del giorno. In apertura ci sarà la presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi capigruppo. A seguire saranno eletti i membri con i rispettivi presidenti di varie commissioni: la commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Istituzionali; la commissione consiliare consultiva per le Risorse Economiche e Macchina comunale; la commissione consiliare consultiva per le Politiche del Territorio; quella per le politiche del Lavoro; quella per le politiche Culturali. Infine il Civico consesso dovrà nominare due consiglieri comunali per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari della Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello.