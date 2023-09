La prima campanella: "C’è un clima sereno . Non succedeva da anni tra Covid e terremoto"

La prima campanella è suonata, ieri, nelle scuole di ogni ordine e grado. Dalla gioia dei più piccoli alla visita dei rappresentanti istituzionali nei plessi, il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi. Soprattutto dal punto di vista degli organici che, come confermano i dirigenti scolastici, sono quasi al completo. "Abbiamo il novanta per cento del personale già operativo – dice la dirigente scolastica dell’Isc ‘Ascoli centro-D’Azeglio’, Valentina Bellini – e questa è una grandissima garanzia di una buona organizzazione. Il primo giorno di scuola si è consumato in un bel clima tra genitori e personale, in un clima di serenità come non succedeva da un po’ di anni a causa del terremoto e del Covid. Per quanto riguarda, invece, gli edifici, speriamo di avere presto qualche buona notizia, sia per il ritorno nel plesso di Sant’Agostino a gennaio, sia per lo spostamento della Malaspina per l’inizio dei lavori. Per la sezione primavera contiamo invece di partire per inizio ottobre". Cattedre quasi tutte coperte anche all’Isc ‘Luciani-Ss. Filippo e Giacomo’ che conta circa 1.100 alunni.

"Manca ancora qualcosa – dice la dirigente scolastica Elvia Cimica -, ma tutto sommato siamo ben coperti. Sulle assegnazioni di base siamo partiti oggi (ieri ndr) abbastanza bene su tutti i plessi e ordini. Per quanto riguarda, invece, la sezione primavera, al momento non ho avuto il numero di iscrizioni per poterla attivare (per via di un problema iniziale di collocazione ora risolto ndr), ma se qualcuno è interessato perché non ha trovato posto negli asili comunali, può scrivere alla segreteria didattica della Luciani e entro settembre comunichiamo se possiamo partire". Dai dirigenti scolastici alle prese con l’organizzazione per una ripartenza ottimale, ai rappresentanti istituzionali, il sindaco Marco Fioravanti insieme all’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti e il presidente della Provincia Sergio Loggi insieme ad alcuni consiglieri provinciali hanno fatto visita nelle scuole in occasione dell’inizio del nuovo anno. Il primo cittadino e la Ferretti hanno salutato gli studenti della media di Monticelli riaperta dopo il terremoto, della primaria di via Kennedy e dell’infanzia ‘Rodari’ di Borgo Solestà, mentre Loggi si è recato negli istituti superiori ‘Fermi’, ‘Ulpiani’, ‘Mazzocchi’ e ‘Umberto’.

Il presidente della Provincia e i consiglieri hanno augurato un buon inizio di anno scolastico e hanno rinnovato "l’impegno dell’ente a rendere sempre più funzionali e sicure le scuole del territorio, in molte delle quali sono già in corso, o in fase di appalto, interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria per quasi 13 milioni di euro. Complessivamente – dice Loggi - nel piano opere pubbliche 20232025 sono contemplate risorse per circa 65 milioni di euro volte a realizzare progettualità e opere nei plessi scolastici, al fine di potenziarne la capacità di offrire servizi didattici e altre attività al servizio della comunità locale".

Lorenza Cappelli