La prima casa popolare è pronta: da gennaio 12 nuovi alloggi

Case popolari, il comune punta tutto sulle nuove assegnazioni. È stata consegnata al comune nella mattinata di martedì 3 dicembre la nuova palazzina di edilizia pubblica situata in via La Malfa, nel quartiere Agraria, realizzata Erap. La riconsegna della palazzina, alla quale hanno preso parte il sindaco Antonio Spazzafumo, gli assessori Andrea Sanguigni e Antonio Capriotti e il consigliere comunale Stefano Gaetani nonché il presidente Erap Marche Saturnino Di Ruscio, la consigliera Erap Giulietta Capriotti e diversi tecnici dell’ente, mette a disposizione del comune sambenedettese 12 nuovi alloggi che da gennaio, appena conclusi gli ultimi ritocchi, potranno ospitare altrettante famiglie che hanno fatto richiesta per un alloggio di edilizia pubblica. I nuovi appartamenti, di varia metratura e tutti dotati di almeno due camere da letto, sono stati progettati secondo standard avanzati di sostenibilità. Interamente alimentati con energia elettrica, gli alloggi sono infatti dotati di riscaldamento a pavimento e serviti da un impianto fotovoltaico da 1.2 chilowatt e da un impianto solare termico che contribuiranno a ridurre il peso della spesa energetica per le famiglie che li occuperanno. "È una grande soddisfazione poter annunciare la riconsegna di questa palazzina – ha detto il primo cittadino - che andrà a rafforzare la nostra capacità di rispondere al bisogno di alloggi pubblici". "Questo progetto – ha quindi aggiunto Spazzafumo – non sarebbe stato possibile senza l’intervento di Erap, che si è dimostrato un partner efficace e sempre disponibile. Il traguardo oggi raggiunto è il simbolo del nostro impegno ad affrontare uno dei problemi più seri di questa città".

Giuseppe Di Marco