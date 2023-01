La prima ciaspolata parte dal rifugio Paci

Anche il Rifugio Paci è pronto ad ospitare i tanti appassionati di sci e di montagna che questo fine settimana affolleranno San Giacomo e Monte Piselli. E’ stato infatti ampliato il servizio noleggio ciaspole e bastoncini che tanto successo sta riscuotendo tra chi ama la montagna ma magari non sa sciare. E domenica è in programma la prima ciaspolata del 2023 con partenza dal Rifugio Paci con passeggiata tra Colle San Marco, Bosco dell’Impero e Sentiero della Memoria. "E’ vero – ha ammesso Fabio Bracchi della Cooperativa Integra che gestisce il Rifugio – c’è stato un aumento delle richieste di noleggio delle attrezzature per le passeggiate tra la neve. Ne è caduta tanta in questi giorni e anche oggi ci sono dei bei fiocchi che vengono giù dal cielo. Anzi, devo ringraziare la ditta Nespeca di Valle Castellana che è venuta a darci una mano per liberare il viale che dalla strada provinciale porta qui dentro al rifugio. Siamo pronti per questo fine settimana per ospitare tutti gli appassionati".

Per l’occasione la cuoca del Rifugio Paci ha preparato un menù particolare che verrà servito sia sabato che domenica: frittella con prosciutto e formaggio, crostone del montanaro, zuppetta di legumi e castagne, polenta alla montanara, tagliatelle funghi e salsiccia, maialino in porchetta, spezzatino d’agnello e maiale alla cacciatora, insalata mista con finocchi, dolce della casa, acqua, vino della Cantina Pantaleone e caffè. Tutto a sole 27 euro. Per info e prenotazioni: 333.2980252.

v.r.