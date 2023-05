La prima edizione di ’Grottammare Ciak’ fa il pienone

Teatro delle Energie al gran completo per la prima edizione di ’Grottammare Ciak’ promossa dall’associazione Artistic Picenum con il patrocinio del Comune. La prima parte è stata dedicata ai temi della violenza di genere e della sostenibilità ambientale, grazie alla partecipazione del regista Vincenzo Palazzo e dell’ Istituto Fazzini Mercantini di Grottammare. Sul palco il cast dello short movie " L’ Ultimi saluto", con video messaggi da parte degli attori Stefano Antonucci, Clizia Fornacier e Lea Mornar, ad appena un mese dall’ uscita della neo produzione. Alle ragazze della classe 4 A Eleonora Consorti, Rebecca Di Gennaro e Giada Rampanti, accompagnate dalla Dirigente Sabrina Vallesi, il compito di raccontare l’impegno e la sensibilizzazione in favore della difesa della natura. Nella seconda parte spazio al Doppiatore Marchigiano con Alberto Barabucci e Riccardo Lombardelli. 90 minuti di stand in ovation, con il meglio del loro repertorio.