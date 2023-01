La prima neve non porta disagi Chiusa solo una strada per il vento

La neve è arrivata ad imbiancare il Piceno, ma senza causare eccessivi disagi. In particolare nelle zone terremotate di Arquata la coltre bianca è apparsa già nelle prime ore della mattina, ma è stato tempestivo l’intervento dei mezzi spazzaneve e spargi sale che hanno garantito una buona viabilità non solo lungo la statale Salaria, ma anche nelle principali strade di collegamento con le frazioni più in altura dove in alcuni casi si sono registrati 40 centimetri di neve. Anche il sindaco Michele Franchi era in strada che era ancora notte insieme al personale della Provincia e del Comune per tenere sotto controllo la situazione e coordinare gli interventi necessari. La neve è caduta per tutta la mattinata, con una sosta nel pomeriggio. In serata è tornato a nevicare, ma la giornata di oggi promette un po’ di sole anche se temperature rigide. Neve pure a quote più basse. Chiaramente visibile durante la giornata la linea bianca a partire dalla frazione Piagge (475 metri di altitudine) con la neve caduta abbondante man mano che si saliva verso Colle San Marco (dove in tanti sono andati per godersi il pianoro innevato) e a colle San Giacomo-Monte Piselli dove prudenzialmente è stata chiusa la strada che collega al rifugio Tre Caciare, anche per via del forte vento. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere qualche pianta caduta per la neve. Tanta la neve caduta a Valle Castellana con qualche disagio alla viabilità anche a causa di rami spezzati, ma che sono stati rimossi tempestivamente.

p. erc.