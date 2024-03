La Primavera arresta la corsa. Ko a Palermo

palermo

3

ascoli

1

PALERMO: Cutrona, Fontana, Barranco (dal 19’ s.t. Tagliarino), Mattaliano, Granicelli, Gallea, Vaiana (dal 39’ s.t. D’Acquisto), Sciortino, Di Mitri (dal 39’ s.t. Messina), Bevilacqua (dal 40’ p.t. Macchia), Fravola (dal 19’ s.t. Bouah). Panchina: Salamone, Basile, Martignetti, Sessa, Viviano, Pileri, Kubi. Allenatore: Di Benedetto.

ASCOLI: Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Barrotta (dal 21’ s.t. Lattanzi), Rossi, Piermarini, Gaspari (dal 10’ s.t. Deriu), Bando, Tarantino, Lo Scalzo (dal 34’ s.t. Colaiacomo), Del Moro (dal 21’ s.t. Solmonte). Panchina: Mengucci, Sottil, Gaffuri, Loretucci, Carano, Gorica. Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Cappai di Cagliari. Marcatori: al 4’ p.t. rig. Tarantino (A), al 15’ p.t. rig. Di Mitri (P), al 19’ s.t. Mattaliano (P), al 42’ s.t. Gallea (P).

Note - ammoniti Granicelli, Gallea, Tagliarino per il Palermo, Rossi, Piermarini per l’Ascoli. Corner 4-5.

Turno amaro anche per molte delle formazioni del settore giovanile del Picchio che sono state costrette a fare i conti con pareggi e sconfitte. La formazione Primavera di Ledesma è tornata a fare i conti con un nuovo ko nel 3-1 rimediato in trasferta a Palermo. La battuta d’arresto ha posto fine alla scia dei sette risultati utili consecutivi che i bianconeri avevano fatto registrare di recente. Il match contro i rosanero si era aperto bene per il Picchio, passato subito avanti con il rigore trasformato da Tarantino. Nell’evolversi della sfida però poi l’Ascoli ha dovuto fare i conti con la decisa reazione dei siciliani che prima sono riusciti a riportare il risultato in equilibrio con Di Mitri per poi mettere la freccia nel corso della ripresa, quando a calare il tris si sono aggiunte le firme di Mattaliano e Gallea. Pesanti sconfitte incassate anche dagli under 17 e 15, rispettivamente battuti da Empoli e Lazio. I ragazzi di Giorgi si sono visti superare in casa dai toscani per 5-2 (reti bianconere prodotte dalla doppietta di De Witt). La formazione di Cusimano è stata letteralmente fatta a pezzi dalla Lazio che alla fine ha potuto rifilare un pesantissimo 4-0. Il finale di 3-0 invece ha visto uscire a testa bassa anche l’under 14 di Bonfiglio.

L’unica nota positiva di giornata infine è stato il pari per 1-1 ottenuto dagli under 16 di Monaco. A lasciare ben impresso il proprio nome nel tabellino è stato ancora una volta il talentuoso bomber Alex Amadio, giunto al suo 13esimo centro stagionale.

mas.mar.