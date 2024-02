La Primavera riesce a battere in rimonta il Crotone

Nelle gare del settore giovanile andate in scena nell’ultimo fine settimana la Primavera è riuscita a battere in rimonta il Crotone fuori casa per 2-1. Il match disputato al comunale Baffa aveva visto i rossoblù passare avanti con il centro di Aprile. Immediata la reazione del Picchio, capace di rimettere tutto in parità nel finale di primo tempo grazie alla sfortunata autorete di Tarantino. Nella ripresa così ad assestare il gol del sorpasso ci ha pensato l’attaccante bianconero Tarantino, omonimo del suo avversario e giunto così a quota 9 reti. Successo anche per gli under 16 di Monaco che sono riusciti a prevalere sul Frosinone per 2-0 grazie alle firme del solito Amadio e di Valori. Con lo stesso risultato, sempre contro i ciociari dei pari età, sono finiti ko gli under 15 di Cusimano. Strabiliante 5-0 infine quello rifilato dai ragazzi dell’under 14 di Bonfiglio in trasferta al Perugia. Al festival del gol hanno preso parte Zega (autore di una doppietta), Sinani, Sirocchi, Leporini.