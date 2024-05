La Primavera si prepara a sfidare il Parma

L’Ascoli si prepara a sfidare il Parma domani 18 Maggio alle ore 15 al centro sportivo Mutti Training Center di Collecchio, per i quarti di finale dei playoff del campionato Primavera 2. I ragazzi di Mister Cristian Ledesma, dopo aver chiuso il girone B al quinto posto con 47 punti, affronteranno i ducali di Cesare Beggi, ex allenatore della prima squadra bianconera nella stagione 2015/2016. I gialloblù hanno terminato al secondo posto il girone A alle spalle della Cremonese a quota 56 punti con 17 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, con 60 reti fatti e 37 subite. Gara unica, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La vincente affronterà in semifinale la squadra che avrà la meglio tra Napoli ed Udinese in campo sempre domani alle ore 14 allo stadio ‘Arena Giuseppe Piccolo’ di Cercola a due passi da Napoli. Gli altri due quarti di finale vedranno opposte Venezia-Pisa e Benevento Albinoleffe.