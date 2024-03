La Primavera strappa un pari alla capolista

cesena

2

ascoli

2

: Veliaj, Domeniconi, Mattioli (dal 41’ s.t. Manetti), Valmori (dal 26’ s.t. Arpino), Valentini, Trocchia (dal 26’ s.t. Pitti), Ghinelli (dal 41’ s.t. Gningue), Castorri, Amadori, Giovannini, Perini (dal 16’ s.t. Tosku). Panchina: Montalti, Zamagni, Abbondanza, Ronchetti, Tampieri, Coveri, Galvagno. Allenatore: Campedelli.

ASCOLI: Sciammarella, Caucci (dal 21’ s.t. Sottil), Cozzoli, Barrotta (dal 16’ s.t. Gorica), Gaffuri, Piermarini, Deriu, Bando, Tarantino (dal 33’ s.t. Colaiacomo), Lattanzi (dal 33’ s.t. Gaspari), Solmonte (dal 21’ s.t. Del Moro). Panchina: Amato, Loretucci, Carosi, Mengucci. Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Luongo di Napoli

Marcatori: al 5’ p.t. Amadori (C), al 17’ p.t. Bando (A), al 28’ p.t. Lattanzi (A), al 7’ s.t. Giovannini (C).

Note - ammoniti Valmori, Perini, Amadori per il Cesena, Barrotta, Caucci, Deriu, Cozzoli per l’Ascoli. Al 44’ s.t. espulso Valentini per il Cesena.

L’Ascoli di Ledesma torna da Cesena con un pari strappato sabato nella tana della capolista. Il match andato in scena al centro sportivo ‘Alberto Rognoni’ è stato un’altalena di emozioni culminato con il definitivo 2-2 che ha permesso alla Primavera del Picchio di ottenere un altro risultato positivo. Ad aprire le ostilità un gol dei padroni di casa, subito passati avanti dopo appena qualche minuto grazie al centro messo a segno da Amadori.

Il vantaggio è durato davvero poco. Praticamente immediata la risposta ascolana firmata da Bando per il momentaneo 1-1. Intorno alla mezz’ora così i ragazzi di Ledesma sono addirittura riusciti a compiere il sorpasso, ma in avvio di ripresa è arrivato il gol romagnolo di Giovannini. L’exploit esterno invece è riuscito all’under 17 di Giorgi che a Bari si è imposta 2-1 sul campo sportivo ‘Gaetano Scirea’. Anche qui i bianconeri hanno saputo rispondere al vantaggio biancorosso di Milucci con la rimonta lanciata da Calvaresi e conclusa da Pellino.

Risultati positivi infine per under 16 e 15, rispettivamente impegnati in casa contro i pari età del Catanzaro. I primi, allenati da Monaco, si sono visti riprendere da Grieco, dopo il momentaneo vantaggio siglato da Di Salvatore (1-1). Mentre la squadra di Cusimano ha calato la cinquina trionfando 5-0. Al festival del gol hanno preso parte Cucco, Platania, Balducci, Venanzi e Bianchini. Le loro marcature hanno suggellato una gara disputata senza mostrare alcuna sbavatura.

m. m.