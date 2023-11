La Pro Patria alla prova Vicenza. Colombo: "Siamo ancora pronti"

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Di nuovo al Menti contro il Vicenza dopo la Coppa Italia oggi per la Pro Patria di mister Riccardo Colombo. Alla vigilia di questa delicatissima trasferta dai biancorossi il tecnico dei tigrotti nella consueta conferenza stampa della vigilia allo stadio Carlo Speroni dice: "In questi giorni abbiamo cercato di lavorare nel modo migliore, abbiamo battuto il tasto sullo spirito di squadra, sul fatto che bisogna essere sempre uniti, qualsiasi cosa succeda: penso che qualche risposta martedì in Coppa Italia l’abbiamo data, in parte, dobbiamo essere più continui nell’arco dei 90 minuti". "Oggi - conclude il tecnico dei biancoblù - sarà una partita importante per noi. Servono punti, dobbiamo muovere la classifica. Sappiamo che è un campo difficile, forse il più difficile, con una bella cornice di pubblico, però dobbiamo portare a casa punti e dobbiamo essere decisi e determinati".

Luca Di Falco