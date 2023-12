La Processione dell’anno vecchio. Festa e tradizione ad Appignano

Appignano del Tronto si prepara per la festa della Processione dell’anno vecchio. Come da tradizione ogni fine anno, il 30 e 31 dicembre, nel piccolo centro si svolge una delle più suggestive e folcloristiche manifestazioni d’Italia. Notti di magia, della fissazioni delle sorti, in cui si deciderà i destino dei dodoci mesi che seguiranno. Il centro storico di Appignano del Tronto diventa teatro della tradizionale ‘Processione dell’anno vecchio’: la tipica manifestazione appignanese che celebra le esequie del defunto anno e festeggia la nascita del nuovo. Il 30 dicembre è il giorno della Veglia Funebre.

Tra spettacoli, degustazioni, scenette, magia e superstizione, delirio e goliardia, l’indomabile dolore ed il calore dei partecipanti si avvolge come in un triste e commosso abbraccio attorno alla sontuosa camera ardente. Mentre il 31 dicembre, sacro e profano si fondono in un curioso e goliardico corteo funebre formato da grotteschi personaggi e costumi simboleggianti i mesi dell’anno, che accompagnati dalla banda strombazzante a tutto fiato una buffa arietta funebre, sfilano per le vie del paese portando sbiadite ghirlande e recitando arcaiche litanie.

Le fiaccole della ‘compagnia Bonamorte’ ed i lumini accesi lungo le rue rischiarano il passaggio del ‘Vescovo’, che con una grossa e variopinta mitria in capo e voce stentorea, officia il funerale aspergendo di vino gli astanti. Segue il carro funebre sospinto dall’umano bue e asinello, che avvolto dall’allegria della folla procede a scossoni e sembra sfasciarsi ad ogni sobbalzo. Sul carro, giace la grande bara dell’Anno Vecchio, che allo scoccare della mezzanotte verrà data alle fiamme nella piazza principale del paese, dove tra fiaschi di vino e spettacoli di fuochi, si accoglierà festosamente la nascita del nuovo anno.

Nel grande fuoco tutti i partecipanti butteranno le sventure, le avversità, la malasorte, ovvero tutte le negatività che hanno caratterizzato il vecchio anno, liberando negli animi di ognuno la speranza per un anno migliore. Gli auguri si intrecceranno e si moltiplicheranno nella splendida cornice del centro storico di Appignano del Tronto, mentre del povero defunto anno, avviluppato dalle fiamme, non resterà che un cumulo di ceneri fumanti.

