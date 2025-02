La proposta di legge: "Fermiamo la fuga dei nostri giovani, meno tasse e incentivi"

Una proposta di legge per favorire il ritorno e la permanenza dei giovani laureati nelle aree interne, montane e periferiche. E’ quanto depositato, alla Camera, dal deputato piceno Augusto Curti, ex sindaco di Force. Un progetto interessante, quello sollecitato dall’onorevole del Partito Democratico, proprio nei giorni caratterizzati dalla polemica per il previsto arrivo nelle Marche, e anche ad Ascoli, della Link University, università privata molto contestata dalle forze di centrosinistra. In merito alla proposta sui giovani laureati, Curti spiega che si tratta di un insieme di misure finalizzate ad arrestare la fuga di cervelli e generare nuove opportunità di crescita per i territori interni, che sono colpiti dal fenomeno dello spopolamento.

Un problema, questo, che riguarda in maniera diretta anche il Piceno e quei comuni, come Arquata, Acquasanta e la stessa Force, che stanno ancora pagando le conseguenze del terremoto dell’agosto 2016. Nel dettaglio, la proposta dell’onorevole Augusto Curti prevede innanzitutto degli incentivi a quelle aziende che assumono laureati a tempo indeterminato. Poi, il fondo perduto per quei laureati che avviano un’impresa nel proprio territorio. "L’idea è anche quella di riconoscere finanziamenti agevolati ai giovani laureati che investano in start-up e innovazione – spiega il deputato del Partito Democratico –, nonché la defiscalizzazione per coloro i quali, sempre laureati, scelgono di lavorare o fare impresa nelle aree interne. In poche parole, per riassumere, la proposta che ho depositato prevede meno burocrazia e più opportunità. Vogliamo infatti un’Italia in cui talento e formazione siano una risorsa per tutti i territori, non solo per le grandi città".

Nei giorni scorsi, Curti aveva presentato anche un’interrogazione, in Commissione Finanze, per chiedere interventi correttivi sul "penalizzante trattamento fiscale riservato alla decontribuzione di cui fruiscono le nostre imprese nella Zona Franca Urbana Sisma, istituita dal governo Gentiloni". Curti ha inoltre denunciato la mancata proroga al 2025 della stessa ‘Zona Franca Urbana’, "un sistema di incentivi essenziale per la rigenerazione economica dei territori colpiti". Serve un’azione immediata – sottolinea infatti l’ex sindaco di Force – per ripristinare le agevolazioni e garantire il necessario sostegno alle nostre imprese".

