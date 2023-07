La protesta dei pescatori "L’Europa smantella la nostra flotta" Il ministro Lollobrigida al porto

"L’Europa smantella la flotta nazionale", "L’inquinamento non nasce dal mare", "Pesce sintetico? No grazie". Sono solo alcune delle scritte riportate sui numerosissimi cartelli innalzati ieri mattina da pescatori e armatori, riunitisi in banchina Malfizia sotto il gonfalone di Coldiretti Impresapesca. Prima la protesta, i cori, e persino le tavolate per confrontare il pescato locale con quello importato. Poi, in tarda mattinata, l’arrivo del ministro Francesco Lollobrigida, sostenuto dagli onorevoli Castelli e Albano, nonché dal presidente Acquaroli e dal consigliere Assenti, dal presidente Coldiretti Prandini, dal sindaco Spazzafumo e da numerosi esponenti della politica e del commercio locale. Il tutto, a pochi metri dai pescherecci della riviera, che hanno fatto da sfondo al collegamento Rai nel quale Lollobrigida ha subito fatto capire quali siano le intenzioni del governo sulla pesca a strascico. Il ministro ha quindi presieduto l’immancabile tribuna stampa, sempre in banchina: "Sul piano internazionale – ha affermato il ministro – stiamo sollevando delle questioni che vedono sempre più convergere sull’idea sulla sovranità alimentare europea: sulla possibilità, cioè, di continuare a produrre in Europa senza dover essere condizionati da filiere spesso instabili alle quali ci siamo, nel tempo, affidati. L’Italia non ha timore di prendere delle posizioni forti, come abbiamo fatto in favore del nostro mondo della pesca. Il quadro è questo: il governo Meloni non è disposto a sacrificare, sul piano internazionale, gli interessi dei nostri asset produttivi senza capire quali siano le ragioni. In questo caso vengono sollevate ragioni di sostenibilità ambientale che, nello stesso bacino del Mediterraneo vengono rispettate dalle nostre marinerie, mentre dall’altra parte dello stesso mare non vengono applicate. Tutto ciò non ha senso".

Fratelli d’Italia e il governo non avrebbero potuto scegliere piazza più calda: sono sempre più frequenti, a San Benedetto, le proteste degli armatori e degli equipaggi per la crisi dei prezzi e la difficile concorrenza con prodotti importati. Non solo: a corredo del filone principale si unisce quello, tutt’altro che secondario, del Parco Marino del Piceno, un tema che ha nettamente diviso i banchi della minoranza locale, ma anche della maggioranza stessa. Intanto, però, il ministero della sovranità alimentare è divenuto paladino della pesca a strascico, tipologia di attività che l’Europa osteggia e che mira a convertire, con apposite previsioni di spesa, in attività dalle caratteristiche più sostenibili.

Giuseppe Di Marco