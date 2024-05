La protesta del gruppo misto: "Esterrefatti dal silenzio sulla pec"

Bufera in Provincia, anche il gruppo misto ha voluto fare chiarezza lamentando la poca trasparenza tenuta dal presidente Sergio Loggi nel non mettere il consiglio a conoscenza della decisione già presa dalla corte dei conti prima della seduta del 29 aprile. "In maniera responsabile il consigliere Daniele Tonelli e la consigliera Luciana Barlocci – scrivono – avevano provveduto ad approvare il bilancio preventivo. Nel documento approvato si richiedeva al presidente e al consiglio l’istituzione di una commissione di indagine del bilancio in grado di valutare le origini della carente condizione finanziaria dell’ente, stabilendo anche le eventuali responsabilità contabili e politiche".

"Solo nel giorno successivo siamo venuti a conoscenza che negli stessi momenti della discussione, e di certo prima delle dimissioni protocollate dal presidente, era pervenuta la pec con cui la Corte dei conti indicava il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario della Provincia di Ascoli e la conseguente applicazione ope legis della procedura prevista definita di ‘dissesto pilotato’". Una decisione particolarmente sofferta che il presidente, quindi, non avrebbe ritenuto opportuno portare a conoscenza del consiglio stesso. "Non aveva sentito Loggi la necessità di riferirci nulla – proseguono -, lasciando i consiglieri, completamente privi di qualsivoglia informazione. Stesso comportamento da parte di Marco Teodori che, in qualità di consigliere delegato, avrebbe quantomeno dovuto relazionare ai propri colleghi. Loggi ha ritenuto di proseguire nel proprio atteggiamento di silenzio e restiamo esterrefatti del comportamento col quale non ha mostrato il minimo rispetto nei confronti dei dipendenti dell’ente, dei cittadini, dei sindaci e dei consiglieri che pure due anni e mezzo fa, con molta fiducia, lo hanno posto alla guida della Provincia di Ascoli Piceno. Noi garantiremo e continueremo nell’impegno di attuare le politiche iniziate all’inizio della legislatura, ma intendiamo anche perseguire la conoscenza accurata della realtà dei fatti. Il diritto che Loggi ci ha negato, violando non solo il principio giuridico ma anche, e soprattutto, quello morale di trasparenza cui ogni amministratore pubblico è tenuto a rispettare".

Massimiliano Mariotti