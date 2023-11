La protesta per Giulia non si ferma: "Continueremo a fare rumore"

"L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo" affermava Nelson Mandela. E in un mondo, quello italiano, in cui circa ogni 72 ore una donna viene uccisa, lo sguardo va alle scuole, con la speranza che il cambiamento sia il più vicino possibile. Ieri il ricordo di Guilia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato a coltellate, era stato istituito dall’alto con un minuto di silenzio, decisione presa direttamente dal ministero dell’istruzione. La sorella di Giulia però, aveva chiesto invece un "minuto di rumore": continuare a parlare di violenza sulle donne, non lasciare che l’onda emotiva di questo agghiacciante delitto passi senza che qualcosa di finalmente decisivo venga fatto contro il folle e crudele fenomeno dei femminicidi. "Anche noi studenti abbiamo il dovere di batterci per far sì che questa cultura dello stupro venga sradicata totalmente" afferma Angela Verdecchia, coordinatrice della "Fenice" e di "Robin Hood", associazioni che stanno smuovendo le classi delle scuole secondarie di secondo grado della provincia.

Le due organizzazioni sono le basi, rispettivamente di Ascoli e San Benedetto, della "Rete degli studenti medi", l’associazione studentesca italiana configurata come sindacato studentesco, fondata nel 2008 a Frascati. "Siamo una realtà sindacale, di conseguenza apartitica e autofinanziata, ma fortemente politica. Le nostre posizioni sono fortemente antimafia, antifasciste, antirazziste, ambientaliste, transfemministe e pacifiste sottolinea la studentessa diciottenne".

Come agite sul territorio?

"Operiamo nel territorio del Piceno da oltre tredici anni, ci battiamo affinché la voce di ogni studente venga ascoltata, trattando tematiche come edilizia scolastica, caro studio, benessere psicologico, ma anche questioni più d’attualità. Nello specifico, il nostro obiettivo primario è far sì che la comunità studentesca abbia garantito da parte delle istituzioni un ambiente scolastico accogliente, accessibile, egualitario".

I femminicidi rientrano purtroppo nelle questioni d’attualità, come trattate il tema?

"Riconoscere il problema potrebbe essere già il primo passo verso la sua risoluzione. Il problema è che la cultura dello stupro non viene riconosciuta, si tende a volerne prendere le distanze, perché non si capisce che purtroppo tutti noi ne facciamo parte. Nel nostro piccolo, ciò che possiamo fare ora come ora è far sentire il nostro dissenso. Far capire a chi ha il potere di cambiare le cose a livello istituzionale che gli studenti si rendono conto del problema, sono perfettamente consapevoli del contesto socio-culturale in cui vivono, e vogliono cambiarlo a tutti i costi. Non abbiamo intenzione di restare in silenzio, perché il silenzio è indifferenza, e l’indifferenza è la peggior arma adoperabile in situazioni del genere".

Nel pratico, cosa sta succedendo nella classi della provincia?

"A livello nazionale abbiamo deciso di sfruttare questi giorni come settimana di agitazione in vista del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne. In tutte le regioni in cui il nostro sindacato è presente, si stanno organizzando iniziative con cartelloni, presidi, cortei, assemblee, momenti di confronto di vario genere. Noi abbiamo pensato di coinvolgere attivamente gli studenti facendo fare loro dei cartelloni, per creare un senso di coesione, ad empatizzare con le vicende di tutte le vittime. Vedere classi intere partecipare e metterci la faccia è già un ottimo risultato, perché siamo stanchi e vogliamo cambiare le cose".

Ottavia Firmani