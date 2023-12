La protesta sindacale:: "Presidio al Mazzoni"

L’Unione sindacale di base ha organizzato per questa mattina, con inizio alle 10, un presidio di protesta davanti all’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. "Alla base della manifestazione – spiega Mauro Giuliani, rappresentante Usb – ci sono carichi di lavoro inaccettabili per il personale infermieristico, per gli operatori socio-sanitari, per gli ausiliari e altre figure. Chiediamo assunzioni stabili con stabilizzazioni, il 31 dicembre scadranno 240 unità, attraverso l’emanazione di bandi di mobilità extra Ast di Ascoli. E ancora, chiediamo un salario adeguato. Nell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli i lavoratori percepiscono, infatti, i salari più bassi delle Marche. Invitiamo – conclude Giuliani – i lavoratori alla massima presenza al presidio". Nel volantino diffuso, l’Usb chiede "l’aumento dei salari di 300 euro netti, no ai tagli alle pensioni, un milione di assunzioni nella pubblica amministrazione e la tutela dei fragili".