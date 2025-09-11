La ’Provincia cosmica’. Una mostra collettiva che racconta i luoghi fragili

Da sabato al 15 novembre 2025 ‘Fiuto Art Space’ accoglie ‘Provincia Cosmica’, mostra collettiva curata da Alex Urso. Non sono le metropoli a generare la spinta creativa di questa rassegna, ma i margini: luoghi fragili, periferici, lontani dai riflettori, dove l’arte diventa strumento di resistenza, dialogo e comunità. Protagonisti sono nove artisti italiani – Ricardo Aleodor Venturi, Elena Bellantoni, Deriva, Giovanni Gaggia, Adinda-Putri Palma, Alicya Ricciuto, Elena Ricciuto, Marco Rossi e Giuseppe Stampone – accomunati dall’aver scelto di sviluppare la propria ricerca in aree periferiche del Paese. L’esposizione, che inaugurerà sabato alle 18, nasce dalla storia stessa di ‘Fiuto Art Space’, lo spazio fondato nel 2023 a Ripatransone da Alex Urso. Nei suoi dodici metri quadri ha già ospitato artisti di rilievo e ottenuto dal Ministero della Cultura il titolo di ‘Luogo del Contemporaneo’. La mostra in arrivo si interroga su chi, dopo la pandemia e la retorica del ‘ritorno ai borghi’, abbia realmente raccolto la sfida di operare in contesti marginali, facendosi davvero carico di questa visione idealizzata per raccogliere le sfide reali che una simile scelta comporta. A emergere è una mappa di esperienze differenti. Giuseppe Stampone, tornato in Abruzzo dopo anni all’estero, ha fondato il proprio studio in provincia di Teramo; Marco Rossi, da Romano di Lombardia, ha creato ‘Tempo-rari place’, vetrina d’arte fruibile dai passanti. Nelle Marche Giovanni Gaggia ha dato vita a Casa Sponge, prima residenza per artisti della regione, mentre Ricardo Aleodor Venturi ha trasformato un capannone di Pesaro in spazio interdisciplinare. Sempre nelle Marche, Adinda-Putri Palma ha costruito a Braccano la propria casa-studio in bioedilizia, mentre Alicya ed Elena Ricciuto hanno fondato a Frosolone la residenza ‘Le Fonticelle’, intrecciando arte e artigianato locale. In Veneto Deriva ha riconvertito parte dello storico Lanificio Paoletti in laboratorio creativo. Infine Elena Bellantoni, con la sua ricerca performativa, porta avanti azioni collettive che uniscono temi di genere, storia e politica. "Questi artisti hanno deciso di sfidare il sentire comune, voltando le spalle ai grandi centri culturali del Paese per abbracciare, piuttosto, una narrazione di frontiera", spiega Urso, ringraziando i partner che hanno supportato l’iniziativa: Cantina di Sant’Agustino, Colorificio Pezzoli, Museolaboratorio di Città Sant’Angelo e il Comune di Ripatransone.

Valeria Eufemia