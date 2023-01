"La provincia diventi Ascoli-San Benedetto"

Una provincia dal doppio nome: l’idea non è nuova, e di tanto in tanto si riaffaccia sul dibattito politico piceno, soprattutto come rivendicazione della compagine costiera quando la penuria di servizi e la scarsa attenzione istituzionale fa saltare la mosca al naso alla riviera delle palme. Il momento attuale ricade perfettamente nel caso descritto: a farsi portavoce dell’istanza è il comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’, che indirizza una lettera aperta al sindaco Spazzafumo e ai suoi omologhi del litorale, perché si facciano portavoce di questo progetto in regione. "Vogliamo far notare – scrive il presidente Nicola Baiocchi - come ultimo smacco in ordine temporale, la cancellazione della nostra città dalla nuova denominazione dell’Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno, che sostituisce l’Area Vasta 5 Ascoli Piceno-San Benedetto, denominazione che anticipa un prevedibile trasferimento di tutti gli uffici amministrativi superstiti verso l’ospedale provinciale. Dunque, preso atto della progressiva e apparentemente inarrestabile perdita di servizi, opportunità, investimenti, dotazioni di organici in tutti i settori, proponiamo di mettere in atto ciò che è già stato realizzato nella provincia di Pesaro–Urbino: trasformare la provincia di Ascoli in provincia di Ascoli–San Benedetto, al fine di ottenere una equa ripartizione di tutte le risorse: regionali, statali e comunitarie".

Il presupposto di partenza è che negli ultimi venti anni la popolazione è aumentata su tutto il territorio costiero come nella valle del Tronto, dalla foce sino a Castel di Lama, mentre è nettamente calata nell’entroterra ascolano. "Riteniamo non più rinviabile un riequilibrio del potere politico, economico e decisionale tra Ascoli e San Benedetto – continua Baiocchi - riequilibrio che passa anche ed in primo luogo attraverso l’istituzione nella doppia provincia, indispensabile per condividere ed attuare in modo efficace e sinergico le future scelte strategiche del Piceno". Un atto amministrativo fondante, in tal senso, esisterebbe già: la mozione Falco-Curzi del 2020: "Spetta al sindaco Spazzafumo riconfermare questa volontà e renderla realtà – conclude Baiocchi - Ciò detto, invitiamo sin da ora tutte le autorità, in particolare i rappresentanti politici in regione, le istituzioni cittadine, i sindaci del territorio e le categorie in indirizzo, ad un convegno informativo da organizzare, per iniziare un percorso di piena informazione e consapevolezza dei tanti vantaggi della doppia provincia".

g.d.m.