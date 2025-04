La Provincia è cardioprotetta. Defibrillatori per dieci Comuni

Consegnati ieri mattina, all’ospedale Mazzoni di Ascoli, 10 defibrillatori ad altrettanti comuni dell’aree interne del Piceno. Gli apparecchi salvavita saranno sistemati a ridosso delle piazze, dei municipi, dei luoghi di maggiore accesso pubblico dei piccoli centri. A ritirarli, i sindaci di Acquasanta, Appignano, Castignano, Cossignano, Force, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella e Venarotta. L’investimento è di 2.600 euro ciascuno (più Iva). I 10 defibrillatori semiautomatici esterni, comprensivi di accessori, sono stati acquistati dall’Ast con i finanziamenti dell’Accordo di programma quadro-Area interna Ascoli Piceno’ di cui ente capofila è l’Unione montana del Tronto e Valfluvione e con cui l’Azienda sanitaria ha stipulato una convenzione per la realizzazione dei diversi interventi. Tra quest’ultimi rientra l’acquisto di 17 defibrillatori che sono stati messi a disposizione per il loro utilizzo, nel 2023 a 7 Comuni delle aree interne e, con la consegna di stamattina, ai restanti 10. Il fine è quello di potenziare l’offerta sanitaria del territorio relativa all’emergenza-urgenza. Si tratta di defibrillatori semiautomatici, modello Lifepak CR2, con connettività wireless. "L’accordo fra l’Ast e i 17 Comuni dell’area interna picena – evidenzia il direttore sociosanitario dell’Ast Sonia Carla Cicero - rappresenta un impegno interistituzionale di grande valore". "L’acquisto di questi defibrillatori – continua la Di Sciascio – è un esempio di come, unendo le forze, le competenze e le risorse degli enti si possano ottenere vantaggi per i cittadini". "E’ molto importante – spiega la Picciotti – formare più persone possibili all’uso di questo dispositivo fondamentale per la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. La possibilità di sopravvivere a un arresto cardiaco può aumentare del 50-70% se si utilizza un defibrillatore entro 3-5 minuti. La coordinatrice infermieristica del 118 ha redatto un calendario per la formazione Blsd di personale non sanitario e la Centrale operativa conosce la dislocazione di queste apparecchiature in modo da poter comunicare a chi segnala l’emergenza dove si trova il defibrillatore". "Quando si è pensato alla scheda sanità, con i 17 sindaci che compongono il progetto aree interne insieme alla Regione e alla dirigenza dell’Ast – conclude Amici -, l’intenzione era quella di arrivare a potenziare la medicina territoriale".

Maria Grazia Lappa