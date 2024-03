La qualità dai rubinetti: "I depuratori non servono, la nostra acqua è buona"

L’acqua che sgorga dai rubinetti delle case del Piceno ha bisogno di essere depurata? "Assolutamente no". E’ netta la risposta dell’ingegner Massimo Tonelli, responsabile delle reti idriche della Ciip sollecitato su un tema molto in voga in questo periodo, quello dei depuratori di acqua ad uso domestico. In molti ci pensano mentre notano quella patina biancastra che resta ad esempio su brocche e bicchieri. "Non esiste un eccesso di calcare, ogni acqua ha la sua caratteristica e la nostra è potabile a tutti gli effetti. L’acqua che esce dai Sibillini è ad esempio ’povera’ di alcuni minerali, tant’è che è definita oligominerale – spiega Tonelli – E’ un’acqua che non va bene per chi ha bisogno di più minerali, come gli anziani. E’ più mineralizzata quella proveniente da Castel Trosino. Ogni acqua ha le sue caratteristiche che variano in base al percorso geologico che compie da quando cade fino a quando sgorga dalle sorgenti. E’ in questa fase che si arricchisce di minerali che sono fondamentali per l’essere umano. Non è un caso che quando facciamo sport alla fine assumiamo sali minerali. Non capisco quindi perché ci lamentiamo di un’acqua più mineralizzata".

Sui social si diffondono foto di recipienti con la patina bianca. "Quella del Pescara è un’acqua più calcarea. Quella patina è costituita da residuo fisso, calcare, manganese, ferro, tutti minerali naturalmente presenti nell’acqua" aggiunge il responsabile delle reti della Ciip. L’uso di un depuratore in taluni casi potrebbe essere utile? "I filtri servono solo a metterci al riparo dal nostro impianto interno che magari non rifacciamo da molti anni. In caso di un impianto di più di 30 anni, magari un filtro può dare maggiori garanzie, in attesa però di rinnovare l’impianto. Sono filtri con membrane. Possono dare sicuramente dei benefici ma possono anche essere oggetto di proliferazione batterica e quindi problemi. Va bene dunque mettere un depuratore dell’acqua interno – aggiunge Tonelli – ma solo se siamo coscienti che c’è da fare una manutenzione ai pacchi di filtri al massimo entro 15 giorni. Se ci affidiamo a una ditta esterna che dice che tornerà a cambiare i filtri fra sei mesi qualche domanda me la farei, perché quando c’è una superficie dove si possono creare delle adesioni, si possono creare anche proliferazioni batteriche". La Ciip assicura su qualità e salubrità dell’acqua che distribuisce. "Facciamo prelievi noi, li fa l’Ast in contraddittorio, abbiamo strumentazioni che ci misurano in continuo le caratteristiche dell’acqua e ci segnalano anomalie".