La questione degli autovelox ancora in televisione

Da "Mi manda Rai" andato in onda ieri è emerso in modo chiaro che in tutta la Penisola vi è una forte avversità per gli autovelox e affini; che vi sono distribuiti ben 11 mila apparati per il rilevamento elettronico delle velocità, definiti "stravaganza tutta italiana"; che i Comuni incassano circa 76 milioni di euro ogni anno; che gli apparati non sarebbero a norma e che c’è poca trasparenza su come vengono spesi i soldi incassati. Ci sono 1500 comuni, compreso Ripatransone, che nel 2022 non hanno rendicontato gli incassi. Il sindaco Alessandro Lucciarini ha ammesso di non aver rendicontato il 2022 ed ha affermato che nel 2023 ha previsto un’entrata di 50 mila euro dei quali 32 mila già incassati. A suscitare il malumore degli automobilisti che transitano lungo la Valtesino di Ripatransone è l’installazione del nuovo photered in zona S. Salvatatore e a questo proposito il colonnello Paolo Pettinari, direttore del consorzio di polizia locale Monti Azzuri, ha precisato l’apparato, omologato dalle competenti autorità, è destinato al funzionamento "Presidiato", quindi solo quando una pattuglia operativa è presente sul posto altrimenti svolge solo funzioni di "statistica" sulla viabilità dell’area".