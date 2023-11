La Quintana a Milano per celebrare i 70 anni

Si apriranno ufficialmente sabato i festeggiamenti per il settantennale della Quintana, che in realtà ricorrerà nel 2024. La rievocazione storica, infatti, farà tappa a Milano, nella cornice dello ‘Spazio Bergognone 26’, dalle 18. "Si tratterà di un’incredibile vetrina promozionale per la nostra Quintana – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. Un evento di caratura e respiro nazionale, che aprirà il calendario delle celebrazioni dei 70 anni della nostra rievocazione. Sarà un’importante occasione di valorizzazione della Quintana e della città di Ascoli, in un percorso di crescita che passa attraverso la nostra storia e le nostre tradizioni". A Milano saranno presenti circa 30 figuranti, che già nel primo pomeriggio sfileranno nella zona antistante il Castello Sforzesco. Poi i riflettori si sposteranno su ‘Spazio Bergognone 26’, a pochi passi dal ‘Naviglio Grande’: è qui, nell’area gentilmente concessa dall’imprenditore ascolano Graziano Giordani, che verranno esposti abiti storici, cimeli e alcuni dei Palii più belli e significativi della storia quintanara.

Ad accogliere tour operator, appassionati e quanti vorranno conoscere la rievocazione ascolana ci saranno il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti. All’appuntamento parteciperanno anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’assessore alla cultura di Milano, Tommaso Sacchi, oltre all’onorevole Marco Osnato e a due artisti ascolani d’eccezione: Saturnino Celani, che sarà protagonista con un dj set, e Dario ‘Dardust’ Faini.

"Siamo davvero felici di questo appuntamento, che farà da preludio ai tanti eventi che organizzeremo in occasione di una ricorrenza così importante come il settantennale della Quintana" aggiunge il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti.

Matteo Porfiri