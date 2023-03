La Quintana ad Amatrice

Si rafforza, ancora una volta, lo storico legame tra Ascoli e Amatrice, divenuto ancora più saldo dopo la drammatica esperienza del terremoto del 24 agosto 2016. La Quintana, infatti, sarà presente nella cittadina laziale nel weekend del 25 e del 26 marzo, come ospite d’onore per la ripartenza di una tra le manifestazioni più importanti del territorio, ovvero il tradizionale ‘Palio dei Somari’. Il magnifico messere Marco Fioravanti ed il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti, infatti, hanno accettato con entusiasmo l’invito del Comune e della Pro Loco di Amatrice che hanno voluto ripartire con la kermesse, interrotta proprio dal sisma del 2016. La Quintana, in particolare, parteciperà con una nutrita delegazione dei sei sestieri e del gruppo comunale. Quella di Amatrice, comunque, sarà un’ulteriore vetrina per la manifestazione, considerando il fatto che al Palio dei Somari partecipano sempre centinaia di turisti provenienti da ogni parte d’Italia. Nel frattempo, a proposito della rievocazione storica ascolana, i due cortei dell’estate 2023 potranno arricchirsi di un ulteriore protagonista: il castello di Castel di Lama. Il comune della vallata, infatti, ha presentato l’apposita richiesta per entrare a far parte della Quintana. Nel giro di qualche giorno ci sarà la risposta da parte della consulta storica e del consiglio degli anziani. Al momento, va ricordato, sono quattordici i castelli che partecipano al corteo: dopo l’ingresso di Monteprandone, avvenuto lo scorso anno, ci sono anche Acquasanta, Arquata, Castorano, Folignano, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Comunanza (o Monte Passillo), Monte San Pietrangeli, Patrignone, Porchia, Ripaberarda, Roccafluvione e Venarotta.

Quest’ultimo era subentrato due anni fa, nelle edizioni del 2021. Castel di Lama, quindi, sarebbe il quindicesimo castello. Infine, entra nel vivo la preparazione dei gruppi dei musici e degli sbandieratori dei sestieri, in vista dei campionati nazionali e delle gare interne di inizio luglio. Nei prossimi mesi, infatti, si svolgeranno diversi tornei amichevoli, che rappresenteranno delle occasioni per allenarsi e dei banchi di prova per confrontarsi con altri atleti di varie parti d’Italia. A tal proposito, il 25 marzo andrà in scena il memorial ‘Daniele Ricci’ al palazzetto di Monterocco, organizzato dal sestiere di Porta Maggiore. Il 15 aprile, invece, spazio al torneo promosso da Porta Solestà, mentre il 30 aprile tornerà anche il ‘Torneo del Grifone’ organizzato dal sestiere di Sant’Emidio.

Matteo Porfiri